De volta ao Senado, Ney Suassuna defende sessões presenciais Divulgação

De volta ao Senado após treze anos, o senador Ney Suassuna (Republicanos-PB) defendeu mais sessões presenciais, mesmo em momento de pandemia.

"Temos desafios enormes para resolver, reforma tributária, Renda Cidadã respeitando o teto de gastos. É preciso se aprofundar nesses debates e o no sistema remoto não há muito debate, se tem apenas alguns minutos para falar e não se consegue uma discussão profunda", disse.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) marcou uma semana de trabalhos presenciais entre 19 e 23 de outubro, que será a segunda semana presencial desde o início da pandemia do novo coronavírus.

O senador Suassuna era suplente de Veneziano Vital do Rego (PSB-PB) e assumiu o mandato com a licença de Veneziano para tratar de assuntos pessoais até 21 de janeiro.

Prestes a completar 79 anos, Suassuna deve ser vice-líder do partido no Senado no período. O Republicanos passa a ter liderança por ter agora três senadores na Casa, Mecias de Jesus (RR) e Flávio Bolsonaro (RJ).