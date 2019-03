Paulo Lima, do R7

Decisão de soltar Temer e Moreira restabelece garantias, diz MDB Partido do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco ressaltou, em nota, a legalidade e o direito de defesa Temer solto

Tribunal mandou soltar ex-presidente Temer Adriano Machado/Reuters

O MDB divulgou na tarde desta segunda-feira (25) nota sobre a decisão do desembargados Antonio Ivan Athié, que mandou soltar o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco, presos na última quinta-feira (21) na Operação lava Jato.

O partido destacou as garantias constitucionais e o direito de defesa.

Segue a nota na íntegra

O MDB entende que a decisao de hoje do desembargador Antonio Ivan Athié, do TRF 2 Regiao, reconstituiu a ordem, reconheceu a arbitrariedade e violação dos procedimentos tomados e restabeleceu as garantias constitucionais ao ex-presidente Michel Temer e ao ex-ministro Moreira Franco.

O partido espera que, a partir de agora, o curso das investigações se dê dentro da legalidade, com direito a defesa, até que a verdade seja restabelecida.