Decisão do STF repercute nas redes e é assunto mais popular do Twitter 2ª Turma do STF declarou que ex-juiz Sergio Moro foi parcial no processo que condenou o ex-presidente Lula

Na imagem, ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

A decisão da Segunda Turma do STF, que considerou o ex-juiz Sergio Moro como parcial no processo em que condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), repercutiu entre políticos.

Na noite desta terça-feira (23), os termos Moro e #STFVergonhaNacional lideravam os tópicos mais citados no Twitter. Entre políticos e usuários da rede, os comentários se dividiram.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que, com a revisão histórica, a operação Lava Jato jamais poderá ser contestada em sua coragem de enfrentar os poderosos, os grandes interesses, a corrupção sistêmica. "Mas o Estado Policial, para o qual a Lava Jato descambou em certos momentos, lamentavelmente, com suas parcialidades, seletividade e perseguições, jamais poderá também merecer o perdão da História", disse.

O Supremo Tribunal Federal decidiu fazer uma revisão histórica sobre a Lava Jato. A Operação jamais poderá ser contestada em sua coragem de enfrentar os poderosos, os grandes interesses, a corrupção sistêmica. — Arthur Lira (@ArthurLira_) March 23, 2021

Presidente do PTB, Roberto Jefferson, afirmou via redes sociais que, desde que Lula foi preso, o STF mudou o entendimento sobre a prisão em segunda instância, anulou as condenações do ex-presidente e tornou Moro suspeito. "Todo esse esforço e Lula continua ficha suja aos olhos dos brasileiros", disse.

Desde que Lula foi preso, o que fez o STF: mudou o entendimento sobre a prisão após segunda instância; cancelou as condenações de Lula dizendo que Curitiba não era o foro de julgamento; tornou Moro suspeito.

Todo esse esforço e Lula continua ficha suja aos olhos dos brasileiros. — Roberto Jefferson (@BobjeffHD) March 23, 2021

O vereador Fernando Holiday (Patriota), da Câmara de São Paulo, avalia que Moro deveria ser tratado como 'exemplo nacional'. "Seu nome, com certeza, estará nos livros de história, e de forma positiva. Ao invés disso, foi julgado como um criminoso por não se adequar ao sistema. Moro deixou um grande legado que o atual governo tenta destruir", acrescenta.

Sérgio Moro deveria ser tratado como exemplo nacional. Seu nome, com certeza, estará nos livros de história, e de forma positiva.



Ao invés disso, foi julgado como um criminoso por não se adequar ao sistema.



Moro deixou um grande legado que o atual governo tenta destruir. — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) March 23, 2021

Bolsonarista, o deputado federal Bibo Nunes (PSL-RS) afirmou que a decisão do STF "passa a ideia de que Lula é inocente e o Moro, bandido". Para ele, o ex-juiz não é 'anjo', mas o ex-presidente é o 'demônio'. "É a divina decadência da credibilidade da justiça brasileira! Urubus em festa", afirmou.

O STF, com a decisão de Moro ser suspeito ao julgar Lula, passa a ideia que o Lula é inocente e Moro é o bandido!

Moro não é anjo, mas Lula é o demônio!

É a divina decadência da credibilidade da justiça brasileira!

Urubus em festa... — Bibo Nunes (@bibonunes1) March 23, 2021

A segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara, deputada federal Marília Arraes (PT-PE), comemorou a decisão do STF. "Vitória da Democracia!! Vitória do Estado Democrático de Direito!! A história sempre cobra e hoje foi o dia em que o ex-juiz entrou na lata de lixo da história para nunca mais sair", afirmou.

O STF declarou a suspeição de Sérgio Moro. Vitória da Democracia!! Vitória do Estado Democrático de Direito!! A história sempre cobra e hoje foi o dia em que o ex-juiz entrou na lata de lixo da história para nunca mais sair. #MoroSuspeito #LulaInocente — Marília Arraes (@MariliaArraes) March 23, 2021

O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) acredita que Moro "terá um lugar melancólico na história". O ex-juiz da Lava Jato, na visão do congressista, é de um "detrator das liberdades fundamentais que sacrificou uma oportunidade única de enfrentamento à corrupção por mero oportunismo".

1. Ao manipular o ritmo dos processos segundo a marcha das eleições e aceitar o posto de Ministro do Governo Bolsonaro, Sergio Moro se conduziu de forma PARCIAL, colocando suas vaidades e ambições pessoais acima do combate à corrupção. O STF repôs as coisas em seu devido lugar. — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) March 23, 2021

A decisão também foi comentada pelo ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta. "O que separa a sociedade da barbárie é a promoção da Justiça. Moro promoveu a Justiça, e chegou no núcleo político maior do maior esquema de corrupção da história do país. Isso, nada apaga. A nossa geração deve deixar clara a sua repulsa à operação abafa em curso", avalia.

O que separa a sociedade da barbárie é a promoção da Justiça. Moro promoveu a Justiça, e chegou no núcleo político maior do maior esquema de corrupção da história do país. Isso, nada apaga. A nossa geração deve deixar clara a sua repulsa à operação abafa em curso. — Henrique Mandetta (@lhmandetta) March 23, 2021

Marcel van Hattem, deputado federal pelo Novo-RS argumenta que a maioria da Segunda Turma do STF que é parcial. "O que mais se temia aconteceu: Moro declarado suspeito e parcial no caso Lula pela segunda turma do STF, após mudança de voto da ministra Cármen Lúcia. Placar de 3 a 2 a favor da impunidade no país. Quem se demonstra parcial, na verdade, é a maioria da segunda turma do STF", afirma.

O que mais se temia aconteceu: Moro declarado suspeito e parcial no caso Lula pela segunda turma do STF, após mudança de voto da ministra Cármen Lúcia. Placar de 3 a 2 a favor da impunidade no país. Quem se demonstra parcial, na verdade, é a maioria da segunda turma do STF. — Marcel van Hattem (@marcelvanhattem) March 23, 2021

Já a ex-presidente Dilma Rousseff escreveu que "o STF corrige o maior atentado contra a Justiça cometido na história do Brasil".

1 O STF corrige o maior atentado contra a Justiça cometido na história do Brasil. Confirma que um juiz parcial e faccioso comandou um grupo de procuradores que abusavam de seu poder para fabricar acusações, condenar um inocente e destruir o estado democrático de direito. (...) — Dilma Rousseff (@dilmabr) March 23, 2021