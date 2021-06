Decreto extingue consulado do Brasil na Cidade do México Serviços consulares serão transferidos para a Embaixada do Brasil no México, segundo decreto do presidente Jair Bolsonaro

A- A+

Cidade do México AP

Um decreto do presidente Jair Bolsonaro editado nesta segunda-feira (14) extingue o Consulado-Geral do Brasil situado na Cidade do México.

A medida transfere os serviços consulares para a Embaixada do Brasil no México. De acordo com o governo, o objetivo é racionalizar a administração e reduzir custos.

"A medida aperfeiçoa a racionalização administrativa, tendo em vista que a centralização do serviço consular na Embaixada do México proporcionará a diminuição das despesas direcionadas à manutenção do Consulado-Geral, como mão de obra e aluguel de imóvel", diz nota do Itamaraty.