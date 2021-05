Defesa Civil diz que tempestade em Santa Catarina formou tornado Município de Campos Novos, no meio-oeste do estado, foi o mais afetado. Houve registros de granizo, raios e núcleos de chuva

Tempestade em SC, causa destelhamentos de residências, queda de postes e tombamento de veículos Agência Brasil

A Defesa Civil de Santa Catarina informa que identificou uma supercélula de tempestade, responsável pela formação de um tornado” que atingiu regiões próximas ao município de Campos Novos, no meio-oeste do estado. Segundo os meteorologistas, a velocidade do vento chegou a 123 quilômetros por hora.

Avisos meteorológicos já haviam sido emitidos pela Defesa Civil do Estado, segundo o qual “tempestades intensas” teriam atingido diversas regiões catarinenses. “A situação foi provocada pelo avanço de uma frente fria combinada a uma área de baixa pressão”, informou o serviço.

Houve registros de granizo, raios, além de núcleos de chuva e vento intensos. Nas regiões mais afetadas, localizadas no meio-oeste, houve destelhamentos de residências, queda de postes e de estruturas metálicas, além de tombamento de veículos.

Diante da situação, a prefeitura de Campos Novos decretou situação de emergência. “Estragos de menor porte e problemas no fornecimento de energia elétrica, devido a queda de linhas de distribuição, também foram registrados em outros municípios”, informou, em nota, a Defesa Civil de Santa Catarina, que deslocou equipes em apoio às unidades de defesa civil das cidades atingidas.

Até a manhã deste domingo (30), 256 residências foram afetadas em seis bairros, dez famílias ficaram desalojadas e 20 indústrias foram atingidas.