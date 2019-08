Defesa de Lula pede suspensão da transferência e liberdade ao STF

O ministro do STF Gilmar Mendes Walterson Rosa/Framephoto/Estadão Conteúdo - 28.08.2018

A defesa do ex-presidente Lula entrou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, ao ministro Gilmar Mendes, para garantir a liberdade, ou a suspensão da transferência de Lula para o presídio de Tremembé, em São Paulo, ou garantia de que ele fique preso em uma sala de Estado Maior.

O juiz Paulo Eduardo de Almeida Sorci determinou nesta quarta-feira (7) que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpra pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. A decisão foi após a Justiça Federal do Paraná determinar a transferência de Lula da carceragem da Polícia Federal do Paraná para São Paulo, atendendo pedido da própria PF, que alega que a manutenção do ex-presidente no local traz problemas como custos extras e aglomerações.

O advogado Cristiano Zanin Martins também pede que seja retomado o julgamento de habeas corpus de Lula iniciado em dezembro de 2018 e interrompido em 25 de junho de 2019.

A defesa afirma estranhar a decisão da Justiça do Paraná bem "no momento que revelações sobre a conduta de agentes envolvidos na Operação Lava Jato estão sendo trazidas a público". "A decisão proferida nesta data negou os pleitos defensivos e determinou a transferência", afirmou o advogado. Além disso, afirma que "não foi assegurado o direito de cumprir a pena — de forma prematura e inconstitucional — em sala de Estado Maior".

O ex-presidente cumpre pena de 8 anos e 10 meses por condenação no caso do tríplex, desde 7 de abril de 2018. Lula também já foi condenado a 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo sítio de Atibaia e recorre da decisão.

Famosos

A Penitenciária II de Tremebé, chamada de P2, é conhecida por abrigar presos que cometeram crimes de repercussão nacional. O local abriga Cristian Cravinhos, condenado por matar os pais de Suzane von Richthofen; Alexandre Nardoni, condenado por matar a filha Isabella Nardoni; Mizael Bispo, condenado por matar Mércia Nakashima; o ex-médico Roger Abdelmassih; Gil Rugai, condenado por matar o pai; Lindenberg Alves, condenado por matar a jovem Eloá Cristina durante um sequestro em Santo André; e Guilherme Longo, padrasto acusado de matar o menino Joaquim.

PT

O Partido dos Trabalhadores divulgou nota em que classificou a decisão da Justiça Federal do Paraná como "novo ato de perseguição" a Lula ao negar "arbitrariamente as prerrogativas de ex-presidente da República e ex-Comandante Supremo das Forças Armadas".

O partido disse que "exige que os direitos e a segurança pessoal de Lula sejam garantidos pelo Estado brasileiro, até que os tribunais reconheçam a sua inocência, a parcialidade da sentença de Moro e a ilegalidade da prisão, onde quer que seja cumprida".