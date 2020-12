Defesa de Lula terá acesso a mensagens da Operação Spoofing Ministro Ricardo Lewandowski determinou que Justiça do DF compartilhe por dez dias com defesa mensagens da operação

Defesa de Lula terá acesso a mensagens da Operação Spoofing Fernando Bizerra/EFE - 15.11.2020

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e determinou compartilhamento de mensagens da Operação Spoofing que digam respeito ao ex-presidente, direta ou indiretamente.

A investigação da Spoofing mirou um grupo de hackers que invadiu celulares de autoridades, incluindo procuradores da força-tarefa da Lava Jato, o ex-ministro Sergio Moro e o presidente Jair Bolsonaro.

No despacho, Lewandowski deu prazo de dez dias para que a Justiça do DF cumpra a determinação, com o apoio de peritos da Polícia Federal. Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal indicou que os arquivos arrecadados na Spoofing somam cerca de 7 TB de memória, ‘envolvendo inclusive terceiras pessoas’. Nessa linha, o magistrado reforçou que os dados e informações relacionados a tais pessoas ‘deverão permanecer sob rigoroso sigilo’.