Defesa de Silveira alega que sem redes, ele não precisa ficar preso Divulgação/Câmara dos Deputados

A defesa do deputado Daniel Silveira entrou com um pedido de relaxamento da prisão do parlamentar ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes alegando que, como o deputado está sem acesso às próprias redes sociais por decisão da Suprema Corte, já estaria impedido de dar continuidade ao crime que levou à prisão em flagrante.

O pedido é que a prisão seja revogada e substituída por medidas cautelares, e que Silveira responda ao processo em liberdade.

"Neste contexto, tem-se que in verdade, as possibilidades da alegada reiteração criminosa restaram mitigadas, pois, tal medida, por si só, impossibilita o requerente de proceder com a transmissão ou compartilhamento de qualquer conteúdo que atente (ou possa incitar comportamento danoso) à Segurança Nacional, bem como aos poderes constituídos da República, as quais são fundamentais para o pleno exercício democrático em todo o território nacional", diz trecho do pedido.

Uma decisão do STF é esperada para esta quinta-feira (25).