Demitido após festa, ex-chefe de Vigilância diz: 'Já fui julgado' Felipe Granzotti era o responsável por evitar aglomerações em Franca (SP), mas participou de uma, no casamento do irmão

A- A+

Vigilância autuava estabelecimentos e casas de Franca Prefeitura de Franca / Divulgação 21-04-2020

O ex-diretor da Vigilância Sanitária de Franca, no interior de São Paulo, Felipe Granzotti, demitido por ter participado de uma festa, afirmou ao R7 que a repercussão do caso é "desproporcional" e que não adianta ele dar sua versão.

Responsável por conter aglomerações e por fazer cumprir as demais regras da quarentena no município, pegou mal para Granzotti ter participado da festa de casamento do irmão na segunda-feira (15).

Franca está na fase vermelha do Estado no combate às infecções do novo coronavírus, a pior delas. Nesse estágio, apenas serviços essenciais podem ser abertos.

Ele e o irmão, Marcos Granzotti, que também trabalhava no setor de saúde de Franca, tiveram as exonerações publicadas no Diário Oficial do município na terça-feira (16).

Ao R7, o ex-servidor afirmou não querer comentar o caso, porque "a repercussão já foi gigantesca".

"Já estou sendo julgado e condenado independente do que realmente aconteceu. Não julgo quem está me criticando, porém a forma como está acontecendo e a exposição foi totalmente desproporcional. Mas agora é momento de ter calma e paciência", declarou Granzotti.

Saiba mais: Com aglomerações, transmissão do novo coronavírus deve crescer

Ele também disse que a decisão de retirá-lo cabia ao prefeito (Alexandre Ferreira, do MDB) "e deve ser respeitada".

O ex-chefe da Vigilância Sanitária reforçou não ter interesse de dar sua versão ou uma explicação para o que ocorreu. "O julgamento e as críticas já aconteceram, independente de qualquer manifestação minha."

A Prefeitura de Franca, procurada para comentar o caso, não respondeu ao e-mail com a solicitação.