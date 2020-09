Depoimento de Bolsonaro mostra igualdade, diz advogado de Moro Para advogado do ex-ministro, depoimento presencial do presidente é exigência constitucional já que Moro prestou depoimento pessoalmente

Depoimento de Bolsonaro mostra igualdade, diz advogado de Moro Adriano Machado/ Reuters/Arquivo 3/10/2019

O advogado do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, Rodrigo Sánchez Rios, se manifestou por meio de nota sobre a decisão do ministro Celso de Mello que determinou que o depoimento do presidente Bolsonaro no inquérito que investiga suposta interferência na Polícia Federal por parte do presidente seja presencial.

Para Sánchez Rios, a decisão assegura igualdade de condições, uma vez aque Moro foi ouvido presencialmente.

Leia abaixo a íntegra da nota:

"A decisão do ministro Celso de Mello determinando a oitiva presencial do Presidente da República na condição de investigado no âmbito do Inquérito 4831 assegura igualdade de condições entre as partes, uma vez que o ex-ministro Sergio Moro também foi ouvido presencialmente logo no início da investigação. A isonomia de tratamento é exigência constitucional inarredável”.

Rodrigo Sánchez Rios, advogado de Sergio Moro