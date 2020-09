Depois de 26 anos, senadora Mara Gabrilli volta a assinar com a mão Parlamentar aproveitou a comemoração do Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência para compartilhar a conquista

Depois de 26 anos, senadora Mara Gabrilli volta a assinar com a mão Marcelo Camargo / Agência Brasil

No Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21), a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP) compartilhou uma grande vitória na sua batalha diária: depois de 26 anos ele voltou a assinar o nome com a mão.

"Depois de 26 anos assinando com a boca, consegui recentemente escrever meu nome com a mão! E divido esse momento hoje com vocês, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, para mostrar o quão capazes somos, para mostrar nossa resiliência e vontade de transformar!"

Depois de 26 anos assinando com a boca, consegui recentemente escrever meu nome com a mão! E divido esse momento hoje com vocês, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, para mostrar o quão capazes somos, para mostrar nossa resiliência e vontade de transformar! pic.twitter.com/tnEYjY4Qu5 — Mara Gabrilli (@maragabrilli) September 21, 2020

Mara Gabrilli sofreu um acidente de carro em 1994 que a deixou tetraplégica. Defende os direitos das pessoas com deficiência desde 1997 e é senadora desde o o ano passado , depois de ter sido secretária da Pessoa com Deficiência em São Paulo, vereadora e deputada federal.

A senadora foi infectada recentemente pela covid-19 e falou da importância dos cuidados para a pessoa com deficiência. Nesta segunda (21), nas suas redes sociais, ela recebeu o apoio do deputado Felipe Rigoni (PSB-SP): "Parabéns, Mara, nossa companheira de luta pela inclusão no Congresso. Seu exemplo é inspirador e sua trajetória mostra que a boa política tem espaço para todos!"