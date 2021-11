Depois de falhas em aplicativo, PSDB retoma prévias neste sábado Votação, que teve início no último domingo (21), vai escolher candidato do partido à Presidência da República Depois de falhas em aplicativo, PSDB retoma prévias no sábado

A- A+

Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) Pedro Ladeira/Folhapress - 31.05.2020

O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) decidiu nesta sexta-feira (26) retomar a votação das prévias do partido, que deverá escolher o candidato da sigla à Presidência da República em 2022. A votação será aberta às 8h e deve ser encerrada às 17h deste sábado (27). O partido começou a votação por meio de um aplicativo no fim de semana passado, mas suspendeu o pleito interno por problemas técnicos na ferramenta.

O presidente do partido, Bruno Araújo, afirmou no início da tarde desta sexta que o corpo técnico do partido decidiu que uma outra empresa será responsável pela retomada do processo de votação. Disputam o posto de candidato à Presidência da República pela sigla o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto e os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

“Nós nos preparamos da melhor forma possível, vamos nos preparar ainda ao longo de toda esta tarde, com as formalidades necessárias. As campanhas iniciam seu momento de comunicação com todos os seus filiados, seus militantes, seus eleitores, para que amanhã o processo possa ser retomado”, anunciou o presidente tucano.

A votação das prévias deveria ter sido finalizada no domingo (21). No entanto, o aplicativo desenvolvido pela Faurgs (Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul) apresentou falhas, e a maioria dos 44,7 mil filiados que haviam se habilitado para participar da eleição não conseguiu registrar o voto. Em razão disso, o partido suspendeu a votação e decidiu trocar de empresa.

Os três pré-candidatos à Presidência pelo partido publicaram mensagens no Twitter apoiando a decisão de retomar a votação amanhã.

O ex-prefeito manauara, Arthur Virgílio Neto, explicitou o desejo de que o vencedor das prévias seja, após escolhido, apoiado por todo o partido. "Apoio a decisão do presidente do PSDB, Bruno Araújo, em continuidade das prévias partidárias neste sábado. Com união e realismo, o PSDB pode ser um grande player nas eleições 2022. Que as prévias se concretizem e que o vencedor seja apoiado por todos", afirmou.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, afirmou que o mais importante era garantir o sigilo dos votos, o que teria sido alcançado. “Decisão acertada de Bruno Araújo. A conclusão das prévias tem nosso apoio. O mais importante foi alcançado: segurança de que os votos serão sigilosos”, escreveu Leite.

O governador paulista, João Doria, disse que a retomada da votação e a realização de prévias engrandece o partido. "Concordamos e apoiamos a decisão do presidente do PSDB, Bruno Araújo, para dar prosseguimento às prévias do PSDB amanhã. Prévias engrandecem o PSDB no exercício da democracia e do voto dos seus filiados e mandatários", disse.