Depois de manifestantes atearem fogo em carros e ônibus, polícia fecha Esplanada dos Ministérios

Manifestantes quebram carros, ateiam fogo em ônibus e tentam invadir sede da PF em Brasília Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Em meio a incêndios de carros e ônibus, além de quebradeira de equipamentos públicos nas proximidades da sede da Polícia Federal (PF) na Asa Norte, em Brasília, a Polícia Militar do DF fechou, preventivamente, o acesso à Esplanada dos Ministérios.

O ato em frente à sede da PF, segundo parte dos manifestantes, foi organizado como protesto à prisão do cacique Tserere, um líder indígena que questiona o resultado das eleições deste ano.

Fogo em entulho próximo ao letreiro 'Eu Amo Brasília', em frente à Torre de TV. Renato Souza/R7 - 12.12.2022

Ônibus incendiado no Eixo Monumental. Manifestantes tentaram jogar o veículo de cima de um viaduto. Camila Costa/R7 - 12.12.2022

Ônibus incendiado no Eixo Monumental. Camila Costa/R7 - 12.12.2022

Veículos estacionados em área hoteleira de Brasília com incêndio ao fundo. Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Manifestantes durante o protesto. Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Manifestantes ateando fogo em um carro da Defesa Civil. Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Agentes armados tentam conter a manifestação. Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Policiais militares acionados para tentar conter a manifestação. Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Comerciantes tentam proteger pertences em meio à confusão. Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Ônibus depredado e incendiado por manifestantes; passageiros foram obrigados a descer do veículo. Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Ônibus depredado por manifestantes. Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Ônibus destruído após incêndio provocado por manifestantes. Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Eduardo Martins Ferreira, motorista do ônibus que ficou destruído. Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Carro danificado após protesto de manifestantes. Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Carro destruído após incêndio provocado por manifestantes.

Luiz Calcagno/R7 - 12.12.2022

Um carro da Defesa Civil e um ônibus também foram depredados no local. Os passageiros do ônibus foram obrigados a sair do veículo pelos manifestantes, que colocaram fogo no coletivo.

Comerciantes do Setor Hoteleiro Norte fecharam os estabelecimentos em meio à confusão, que acontece próxima aos prédio do portal Metrópoles e da TV Globo.

Policiais foram acionadas para intensificar o policiamento no hotel onde o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está hospedado. Também há manifestantes próximos ao local, que fica em frente à Torre de TV, monumento turístico da capital federal.

Mais cedo, os manifestantes quebraram as janelas de diversos carros com pedras.

O grupo continua com os protestos mesmo com a chegada da polícia, que reagiu com balas de borracha e bombas de gás lacrimogêneo.

A via que vai da Asa Sul rumo à L2 Norte, em frente ao Brasília Shopping, também está fechada por conta do protesto.

Às 22h30, Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal informou que a segurança foi reforçada em todos os locais.

Confira íntegra da nota:

"A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informa que as forças de segurança reforçaram a atuação, em toda área central do capital, para controle de distúrbios civis, do trânsito e de eventuais incêndios. As ações começaram em frente ao edifício-sede da Polícia Federal (PF), em decorrência do cumprimento de mandado de prisão, e se estenderam para outros locais da região central.

Como medida preventiva, o trânsito de veículos na Esplanada dos Ministérios, na Praça dos Três Poderes e outras vias da região central está restrito até nova mudança de cenário, após avaliação de equipe técnica. A recomendação dos órgãos de trânsito é a de que os motoristas evitem o centro da cidade.

Destacamos, por fim, que as imediações do hotel em que o presidente da república eleito está hospedado tem vigilância reforçada por equipes táticas e pela tropa de choque da Polícia Militar do Distrito Federal."