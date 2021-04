Depois de novo apagão, energia no Amapá é restabelecida, diz ONS

A- A+

Funcionários da concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia trabalham em transformador Divulgação/Ministério das Minas e Energia

Depois de novo apagão no Amapá, que atingiu 13 dos 16 municípios do estado nesta quinta-feira (8), o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), responsável por monitorar o fornecimento de energia de todo o Brasil, afirmou que a energia elétrica foi totalmente reestabelecida às 21h40.

"O ONS reitera que, assim que identificou o problema, atuou prontamente para restabelecer o mais rápido possível o fornecimento de energia na região. A próxima etapa é avaliar as causas da ocorrência junto aos agentes envolvidos", escreveu o órgão, em nota.

É o segundo grande corte de energia no estado em pouco mais de seis meses. No final de outubro de 2020, a explosão de um transformador da rede elétrica local deixou às escuras a maior parte do Amapá por 22 dias. O corte no fornecimento atingiu naquela época 85% da população do estado.

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) já cobrou explicações da LMTE (Linhas de Macapá Transmissora de Energia) sobre nova interrupção de energia. A concessionária terá um dia de prazo para apresentar esclarecimentos sobre a ocorrência, incluindo análise preliminar da causa e as medidas que estão sendo adotadas para solucionar o problema e evitar reincidências.