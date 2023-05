Depois de quatro anos sem embaixador no Brasil, Bolívia deve fazer indicação Expectativa é que o nome saia depois do encontro entre Lula e os presidentes de outros 11 países da América do Sul Depois de quatro anos sem embaixador no Brasil, Bolívia deve fazer indicação

A- A+

Luis Arce deve indicar embaixador no Brasil Martin Alipaz/EFE - 20.10.2020

Depois de quatro anos sem representante oficial do governo boliviano no Brasil, o presidente Luis Arce deve indicar um novo embaixador. A expectativa é que o nome saia depois do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e os chefes de Estado de outros 11 países da América do Sul. O Brasil vai sediar a cúpula dos líderes da região, que ocorre em Brasília nesta terça-feira (30).

Brasil e Bolívia têm relações mantém relações diplomáticas desde 1958. Um dos principais problemas a ser enfrentado por ambos é o tráfico de drogas na fronteira. A Bolívia é o país de maior fronteira com o Brasil, 3.423 km. Fontes dos dois governos afirmam que só uma força-tarefa conjunta conseguiria abaixar os níveis de criminalidade da região fronteiriça.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

Cúpula

Todos os chefes de Estado sinalizaram intenção de participar presencialmente da reunião, com exceção ao do Peru, segundo fontes no Itamaraty. A presidente do país, Dina Boluarte, não poderá deixar o território peruano, mas enviará ao evento como representante o chefe do Conselho de Ministros.

Your browser does not support the video tag.

A previsão é de que os líderes tenham duas sessões de trabalho, uma pela manhã e a outra à tarde. No período noturno vai ocorrer um jantar. Segundo o Itamaraty, a ideia do presidente Lula é fazer uma reunião com formato restrito para que haja, de fato, uma troca de ideias entre os líderes. O governo brasileiro também se prepara para reuniões bilaterais do petista com os demais presidentes.

























O presidente do Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva , recebeu o ditador da Venezuela, Nicolas Maduro , e a primeira-dama do país caribenho, Cilia Flores, com honras de Estado nesta segunda-feira (29) no Palácio do Planalto, em Brasília. A última vez que Maduro veio ao Brasil foi em 2015

EVARISTO SA/AFP - 29.06.2023

Lula caminhou pelo palácio, na companhia da primeira-dama do Brasil, Rosangela 'Janja' da Silva, e cumprimentou apoiadores e a imprensa. Maduro está na capital federal para participar de uma cúpula dos países da América Latina

EVARISTO SA/AFP - 29.06.2023

Logo na chegada, Maduro posou com Lula para as fotos oficiais Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023

Ainda hoje, Lula deverá oferecer um almoço em homenagem ao ditador e à primeira-dama venezuelana, Cilia Flores de Maduro, no Palácio Itamaraty Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023

A promessa do encontro no Brasil é 'desenvolver uma agenda diplomática' para reforçar a união dos países da América do Sul Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023

A princípio, os dois só conversariam na cúpula, uma vez que os encontros não estavam previstos na agenda oficial de Lula. Porém, houve uma mudança de última hora do Palácio do Planalto

CLÁUDIO REIS/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 29.05.2023

Os presidentes terão duas reuniões no Palácio do Planalto, sendo uma delas reservada, com a participação apenas dos dois Ueslei Marcelino/Reuters - 29.05.2023 Publicidade

O objetivo do encontro, de acordo com o Palácio do Planalto, é promover um diálogo franco entre todos para identificar denominadores comuns, discutir perspectivas para a região e reativar a agenda de cooperação sul-americana em áreas-chave, como saúde, mudança do clima, defesa, energia, entre outros pontos.

A cúpula é uma iniciativa de Lula. No convite feito aos demais líderes, o petista disse que é "imperioso que voltemos a enxergar a América do Sul como região de paz e cooperação, capaz de gerar iniciativas concretas diante do desafio, que todos compartilhamos e almejamos, do desenvolvimento sustentável com justiça social".