Depressão é o tema do Estúdio News desta quarta-feira Psiquiatras Augusto Cury e Neury Botega são os convidados do programa, que conta também com a participação da professora da USP Carmita Abdo depressão

Brasil tem cerca de 11 milhões de pessoas consideradas deprimidas Divulgação

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), até 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do planeta. Para falar sobre isso, Tainá Falcão recebe os psiquiatras Augusto Cury e Neury Botega na próxima quarta-feira (9), no Estúdio News.

Hoje, mais de 32 milhões de pessoas já são consideradas deprimidas, sendo 11 milhões brasileiras. Seja criança, jovem ou adulto, a depressão já é considerada o mal do século.

Para Augusto Cury, falta compreensão das pessoas com a doença. "Infelizmente, a depressão é o último estado da dor humana. É uma dor invisível. Quem tem não consegue expressar com palavras a dimensão da sua dor e deveria ter o carinho e afeto de todas as pessoas do seu redor. Mas isso não ocorre.”

Para Neury Botega, a doença não era tão comum no passado como é hoje em dia. “É uma tendência o aumento da depressão, principalmente em pessoas jovens. Muitas crianças chegam ao consultório com depressão, isso a gente não via há 20 anos. Não me surpreende que os números estejam aumentando. Embora não seja uma doença inicialmente mortal, ela causa um ônus muito grande pra quem sofre.”

A entrevista também contou com a participação de Carmita Abdo, professora da Faculdade de Medicina da USP.

A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.