Deputada Carla Zambelli depõe à PF no inquérito das "fake news" Operação da PF no dia 27, autorizada pelo STF, teve como alvo pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro. Parlamentar diz que não teve acesso aos autos Deputada Carla Zambelli depõe à PF no inquérito das "fake news"

A deputada federal Carla Zambelli Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

A deputada federal, Carla Zambelli (PSL-SP) presta depoimento na tarde desta quinta-feira (4) à Polícia Federal no inquérito das "fake news", que investiga ofensas e ameaças a integrantes do STF (Supremo Tribunal Federal).

A oitiva começou pouco depois das 14h na sede da Polícia Federal, em Brasília, e faz parte de uma série que a corporação realiza após a operação do dia 27 de maio, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, e que teve 29 mandados de busca e apreensão. Entre o alvo estão diversos aliados do presidente Jair Bolsonaro e que estariam ligados ao suposto "gabinete do ódio", estrutura que seria responsável por produzir material com informações falsas.

Zambelli não foi alvo de busca e apreensão, mas integra um grupo de parlamentares que o STF quer ouvir sobre o tema.

PF cumpre 29 mandados para inquérito das fake news

Zambelli, que também é aliada de Bolsonaro, divulgou nota afirmando que seus advogados não tiveram acesso ao conteúdo das investigações e que, por esse motivo, a duração de seu depoimento deve ser ‘curta’.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no STF, afirma que garantiu às defesas dos investigados o acesso aos autos por meio de despachos publicados na sexta (29) e na segunda-feira (1º) e que a consulta se dará mediante agendamento. O processo corre em sigilo.