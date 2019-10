Deputada Carla Zambelli tira licença da Câmara por conta de gravidez

A deputada federal Carla Zambelli Luis Macedo/Câmara dos Deputados

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) anunciou nesta terça-feira (29) que está grávida do segundo filho e que pediu licença da Câmara dos Deputados por uma semana. O pai da criança é o coronel da PM do Ceará Antonio de Oliveira, com quem Carla se casou no último dia 24.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Zambelli afirmou que sairá por orientação médica. “Tive que me afastar por uns dias. Estou tendo cólica, e a médica pediu que eu não me estressasse. Para evitar aborrecimento. E a gente sabe que aqui é impossível evitar aborrecimento”, disse.

A deputada citou ainda a crise interna do PSL. Segundo ela, haveria a possibilidade de outros deputados apresentarem um pedido de cassação do mandato dela. “Ouvi dizer aí por quebra de decoro enfim, eles vão tentar inventar coisas. Também está sendo discutida a nossa expulsão. E a médica pediu pra eu evitar tudo isso, ficar longe disso pra evitar a perda de um bebê”, disse.

