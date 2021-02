Deputada cobra revisão de critérios de distribuição de vacina

A- A+

Na imagem, deputada Renata Abreu (Podemos-SP) Gustavo Lima/24.mar.2015/Câmara dos Deputados

A deputada federal Renata Abreu (Podemos-SP) protocolou, nesta sexta-feira (26) requerimento em que cobra informações do Ministério da Saúde sobre revisão de critérios de distribuição de vacina contra covid-19.

A parlamentar informa no documento que recebeu uma correspondência da prefeita de Nova Granada, Tânia Liana Toledo Yugar, em que afirma que as doses de vacina contra covid-19 estão sendo disponibilizadas ao município paulista calculadas pelas doses de vacinas contra gripe dadas nos anos anteriores.

A prefeita de Nova Granada sugere, então, que o cálculo da população alvo seja efetuado com base nos dados constantes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), além disso, propõe que sejam contempladas as pessoas com “maior índice de infestação e maior chance de contaminação”.

Renata questiona, então, quem é o responsável por definir o quantitativo de doses da vacina contra covid-19 a serem disponibilizadas para cada município, qual é o critério utilizado e se é possível utilizar os dados do IBGE para quantificar o número de doses.

A deputada indaga, ainda, quem é o responsável por definir os grupos populacionais prioritários e seus respectivos critérios.