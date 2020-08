Do R7

Deputada federal Paula Belmonte é internada com covid-19 em Brasília Autora de projeto que defende ozonioterapia contra a doença, parlamentar divulgou que está com sintomas leves, "similares a uma gripe"

A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF) foi internada na manhã desta terça-feira (11) em Brasília após ter um resultado positivo em teste de covid-19.

A deputada federal Paula Belmonte Divulgação/Câmara dos Deputados

Em nota divulgada pela assessoria da parlamentar nas redes sociais dela, Belmonte afirma que tem sintomas leves, "similares a uma gripe".

Belmonte é autora de um projeto que autoriza a prescrição de ozonioterapia como tratamento complementar para infectados por covid-19. A proposta ainda não teve andamento na Câmara.

Não há nenhuma comprovação científica de que o tratamento possa trazer benefícios no combate à doença. A parlamentar reconhece isso na justificativa do projeto, mas afirma que “essa terapia vem sendo cada vez mais estudada com intuito de auxiliar em tratamentos de feridas extensas, infecções fúngicas, bacterianas e virais, lesões isquêmicas e várias outras afecções, tendo se mostrado muito eficaz na maioria dos casos”.

O uso do ozônio contra a covid-19 ganhou destaque nos últimos dias depois que o prefeito de Itajaí (SC), Volnei Morastoni (MDB), afirmou que iria oferecer aos habitantes da cidade um tratamento com o uso desse gás em aplicação retal.

Câmara

Trata-se de mais um parlamentar a ser infectado pelo novo coronavírus. Também já anunciaram que tiveram a doença Joice Hasselmann, Luiz Lima e Daniel Silveira, deputados pelo Rio de Janeiro, todos do PSL.

Em maio, um deputado estadual do partido no Rio de Janeiro, Gil Vianna, morreu em razão da covid-19.

