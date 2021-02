Deputada Flávia Arruda vai presidir Comissão de Orçamento

A- A+

Presença feminina: Flávia Arruda vai presidir Comissão de Orçamento Cleia Viana/Câmara dos Deputados

A deputada Flávia Arruda (PL-DF) irá presidir a Comissão Mista de Orçamento (CMO). A sua presença no comando de uma das mais importantes comissões do Congresso amplia a participação das mulheres em postos de destaque. Flávia já era cotada para a vaga, e a confirmação do seu nome foi feita pelo vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos (PL-AM).

A instalação da CMO estava marcada para esta terça-feira (9), mas foi adiada em função do falecimento do senador José Maranhão (MDB-PB), vítima da covid-19. Agora, irá ocorrer na quarta-feira (10), às 10h. A aprovação do Orçamento 2021 é uma das prioridades do presidente Arthur Lira (PP-AL) e não ocorreu no ano passado porque a comissão não chegou a ser instalada, em uma disputa entre os grupos de Maia/Baleia e Lira pelo comando do colegiado. O senador Márcio Bittar (MDB-AC) é o relator do Orçamento.

Outras comissões da Casa, que não funcionaram durante a pandemia, serão instaladas nas próximas semanas, após o carnaval.

Na disputa pela CMO, o grupo de Lira queria que a comissão fosse presidida por Flávia Arruda e Maia havia indicado o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA). Os blocos alegavam que tinham a prerrogativa da indicação de acordo com o número de bancadas, mas a saída do DEM e PSDB do bloco formado no início do ano de 2020, e a pandemia, desorganizaram os blocos e impossibilitaram a instalação da comissão.

Presença feminina

Apesar de ser mais de 50% da população, as mulheres não chegam perto desse percentual de participação na política. Neste ano, a mesa diretora da Câmara terá a formação inédita com três mulheres. No Senado, a bancada feminina, que ficou apenas com uma suplência na mesa, trabalha para criar a liderança feminina, com assento no colégio de líderes.

Flávia Arruda é deputada em primeiro mandato. Ela é casada com o ex-deputado e ex-governador do DF José Roberto Arruda. Ele foi preso em 2009 durante a Operação Caixa de Pandora e teve os direitos políticos cassados em 2016 por dez anos.