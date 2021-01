Deputadas repudiam retaliações por dissidência na eleição

A- A+

A deputada Soraya Santos presidindo uma sessão. Ela assina a nota de desagravo Najara Araujo / Câmara dos Deputados

Trinta deputadas de diversos partidos assinaram, nesta sexta-feira (22), uma nota de desagravo, repudiando e relatando retaliações sofridas por não apoiarem os candidatos à presidência da Câmara dos seus partidos ou blocos partidários. Elas alegam que seus colegas homens não são retaliados pelas mesmas dissidências, o que chamam de "violência política partidária".

A nota de desagravo parte de uma nota de repúdio divulgada pelo MDB Mulher Nacional contra a deputada Daniela do Waguinho (MDB-RJ), que apoia publicamente o candidato Arthur Lira (PP-AL). No texto são relatadas retaliações sofridas por outras mulheres, como a deputada Liziane Bayer, do PSB e deputadas do PSL.

Lira tem como principal adversário na disputa o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), candidato do MDB, com apoio do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O texto diz que "ao invés de promover a voz de suas parlamentares, num gesto de profunda violência política partidária, o MDB lhe dirige palavras que não ousou dirigir aos homens que fizeram igual opção".

A eleição da presidência da Câmara dos Deputados deste ano está sendo disputada voto a voto. Apesar da formação dos blocos, que atualmente dão 242 potenciais votos a Arthur Lira e 236 à Baleia Rossi, há muita dissidência dentro dos partidos.

Praticamente em todas as legendas há dissidências, para ambos os lados. O deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), por exemplo, declara apoio a Baleia Rossi, adversário ao seu bloco. Ele não sofreu penalização ou retaliação da cúpula do seu partido.

Leia abaixo a íntegra da nota de desagravo:

NOTA DE DESAGRAVO

Temos visto agressões absurdas quando se trata da participação da mulher na política. Por isso, repudiamos a nota publicada pelo MDB Mulher Nacional contra a manifestação de apoio de Daniela do Waguinho à candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara. Ao invés de promover a voz de suas parlamentares, num gesto de profunda violência política partidária, o MDB lhe dirige palavras que não ousou dirigir aos homens que fizeram igual opção. O mesmo ocorreu com diversas deputadas do PSL e com a deputada Liziane Bayer, do PSB, que estão sob ameaça de expulsão. Mas, apesar do assédio político, as parlamentares devem se manter livres para manifestar suas preferências, mesmo quando em desacordo com a direção do partido, pois a disciplina partidária não confere aos seus dirigentes poder absoluto para controlarem as ações parlamentares dos eleitos pela sigla, pois atividades legislativas não se confundem com atividades partidárias. Nós, deputadas, lutamos todos os dias contra a dominação masculina no interior dos partidos e nos espaços de poder. Quando uma deputada se insurge contra uma decisão injusta da cúpula partidária, nosso papel é ouvir e respeitar, sem pretender calar sua manifestação. A eleição da nova Mesa Diretora da Câmara é uma escolha individual de cada parlamentar, que deve prestar contas com seus eleitores, não com os dirigentes que pretendem tutelar suas vontades. Daniela do Waguinho, Liziane Bayer e muitas outras mulheres não foram as únicas a se insurgirem contra a orientação de seus partidos, mas foram as únicas por eles repudiadas. Isso tem nome: assédio e violência política contra mulheres. Contem com nosso apoio, nossa solidariedade e a nossa luta!

Assinam a presente nota as seguintes deputadas:

1. Margarete Coelho

2. Soraya Santos

3. Celina Leão

4. Flávia Arruda

5. Dra. Marina Santos

6. Bia Kics

7. Rosângela Gomes

8. Aline Sleutjes

9. Katia Sastre

10. Greyce Elias

11. Carla Zambelli

12. Major Fabiana

13. Alê Silva

14. Clarissa Garotinho

15. Jaqueline Cassol

16. Christiane Yared

17. Iracema Portella

18. Magda Molfato

19. Maria Rosas

20. Aline Gurgel

21. Luiza Canziani

22. Liziane Bayer

23. Rosana Valle

24. Angela Amin

25. Leda Sadala

26. Dra. Soraya Manato

27. Daniela do Waguinho

28. Rose Modesto

29. Mara Rocha

30. Dra. Vanda Milani