Deputado assume Conselho de Administração da Softex

O 1º Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (PRB-SP), foi empossado nesta quinta-feira (6) na presidência do Conselho de Administração da Softex (Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro). Criada há mais de 20 anos, a associação atua pela promoção da competitividade e excelência do software nacional.

Na cerimônia de posse, Pereira reafirmou o compromisso pela construção de um ambiente regulatório favorável ao setor e compatível com expansão tecnológica promovida pela “Indústria 4.0” e pela revolução da “Internet 5G”. De acordo com ele, as medidas trarão "uma nova onda de oportunidades para a inovação 'made in Brasil'" e expandirão a presença do produto nacional no mundo.

Para o deputado, o principal desafio atual aparece na transformação do ambiente regulatório brasileiro diante da “disrupção” na economia global. "Novas startups surgem todo dia, com o lançamento de novos produtos e serviços baseados em plataformas tecnológicas inovadoras, que possibilitam a geração de negócios em escala mundial", observa Pereira, que destaca o papel da Softex nessa direção.

"Nessa verdadeira nova ordem mundial, onde a agilidade e velocidade de circulação de capitais, bens e serviços é a tônica dominante, há que se transformar profundamente não só o excesso regulatório de natureza burocrática, mas também a mentalidade da administração pública brasileira", completa o 1º Vice-Presidente da Câmara.

Pereira classifica como "urgente" a resolução dos problemas do setor e afirma que é necessário o "redesenho da própria atuação do poder público frente à essa nova realidade, com a adoção de mecanismos tarifários, aduaneiros e de fomento financeiro totalmente aderentes à necessária agilidade trazida pelos novos tempos".

A posse de Marcos Pereira na presidência do Conselho de Administração da associação contou com a presença do presidente da Softex, Ruben Delgado, e dos secretários do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Paulo Alvim, secretário de empreendedorismo e inovação, e Júlio Semeghini, secretário executivo.