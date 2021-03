Deputado defende CPI da alta dos combustíveis: "Interessa a todos" José Nelto (Podemos-GO) coleta assinaturas para criar comissão para investigar a alta dos preços dos combustíveis no Brasil

A- A+

Deputado defende CPI da alta dos combustíveis: "Interessa a todos" Cleia Viana/Câmara dos Deputados

O deputado José Nelto (Podemos-GO) tem coletado assinaturas para a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar a recente alta dos combustíveis. O litro da gasolina já está perto de R$ 6 em várias cidades brasileiras e os caminhoneiros discutem paralisações em função dos aumentos do diesel.

Ao R7 Planalto, o deputado defendeu que a comissão interessa a todos neste momento.

"Esse é o momento mais adequado para a CPI e até o presidente da República vai achar bom, pois corremos o risco de ter uma parada dos caminhoneiros que vai ser um desastre para o Brasil".

O parlamentar disse que o principal objetivo do colegiado será acabar com o monopólio da petroleira brasileira.

"O ponto principal é desmontar o cartel da Petrobras, porque só ela importa, perfura, refina e distribui no Brasil, e isso tem que acabar. E vamos discutir toda a cadeia da Petrobras, combustível para aeronaves também. Questão das distribuidoras, impostos, todo a cadeia até chegar na bomba de combustíveis".

O acordo entre os presidentes Bolsonaro e Trumpo para importação com tarifa zero do etanol americano para o Brasil também será investigada.

"A CPI vai investigar também a questão da importação e acordo do presidente Bolsonaro com Trump, o Trump só deu prejuízo para o Brasil, e a questão do câmbio também. Tudo vai ser investigado e debatido da CPI".