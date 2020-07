Deputado do PSL que atirou em advogado processa vítima Acidente ocorreu no início do mês na porta de uma festa, em Brasília, envolvendo Alexandre Knoploch e Helvidio Nunes Neto

Na imagem, Alexandre Knoploch (PSL-RJ) Divulgação Alerj

O deputado estadual Alexandre Knoploch (PSL-RJ), que atirou no advogado Helvidio Nunes Neto no início deste mês em Brasília, registrou nesta segunda-feira (20) boletim de ocorrência contra a vítima por calúnia e difamação e irá processá-lo.

A ação ocorre após o advogado informar em entrevista que o deputado o procurou na tentativa de convencer-lhe a mudar a versão dada em depoimento à Polícia Civil.

Knoploch confirmou que foi procurado pelo advogado, no dia seguinte ao acidente. O parlamentar conta que a vítima pediu ajuda para pagar despesas médicas e fisioterapia – “foi quando o deputado respondeu que ajudaria dentro daquilo que pudesse”.

“Não cederei a nenhum tipo de tentativa de extorsão. O que aconteceu foi que ele me procurou logo depois do ocorrido, pedindo desculpas e pedindo também que eu ajudasse a pagar a fisioterapia. Foi aí que houve um acordo que eu ajudaria com 12 parcelas de 1250, para pagar as despesas médicas dele. Não pedi que ninguém mudasse depoimento em momento nenhum. Eu fui o primeiro a procurar a delegacia seguidamente da ocorrência dos fatos”, diz Knoploch.

Relembre o caso

Na madrugada de quinta-feira (2), o parlamentar atirou no pé do advogado na porta de um restaurante onde estaria ocorrendo uma festa clandestina em Brasília durante a pandemia do novo coronavírus. Na época, o deputado alegou ter agido em legítima defesa.