Deputado federal Assis Carvalho, do PT, morre após infarto no Piauí Parlamentar estava em casa em Oeiras, sua cidade natal, quando sofreu o infarto. Governo do Piauí decretou luto de três dias

Deputado Assis Carvalho, que morreu neste domingo no Piauí Divulgação/Câmara dos Deputados

O deputado federal Assis Carvalho (PT-PI) morreu neste domingo (5) após sofrer um infarto neste domingo (5), na cidade de Oeiras, a 290 km de Teresina. A informação foi divulgada pela família do deputado nas redes sociais dele.

Os parentes disseram ser gratos "por ter compartilhado os 58 anos da existência" de Carvalho, o qual classificaram como "um grande ser humano". E agradeceram as mensagens de solidariedade. O enterro será mesmo em Oeiras, terra natal do deputado.

O Governo do Estado do Piauí manifestou pesar pelo falecimento do deputado. O governador Wellington Dias, também do PT, decretou luto oficial de três dias.

Carvalho era formado em Letras pela Universidade Federal do Piauí. Foi também deputado estadual e secretário de estado da Saúde. Atuante no movimento sindicalista, filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e era uma das principais lideranças da legenda no Piauí e atual presidente do diretório estadual.