Deputado Hildo Rocha recebe alta após internação por covid-19

O deputado Hildo Rocha (MDB-MA) recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo (20) dias após comunicar que estava com covid-19. De acordo com o boletim divulgado pelo Hospital DF Star, o parlamentar deixou a unidade "recuperado e sem nenhuma sequela".

Thyago Marcel/29.10.2015/Câmara dos Deputados

Hildo Rocha ficou internado no DF Star durante 18 dias. Antes, passou pelo Hospital Santa Lúcia, também em Brasília. No dia 2 de novembro, o deputado comunicou o diagnóstico da doença pelas redes sociais. O parlamentar tem 60 anos e faz parte do grupo de risco do novo coronavírus.

O deputado ficou 12 dias na Unidade de Terapia Intensiva, de onde foi transferido para o quarto no último dia 17. Neste domingo, 22, o hospital divulgou uma foto do parlamentar sendo levado em uma cadeira e segurando um balão com a frase "eu venci o covid-19 graças a Deus".

