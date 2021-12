Deputado leva cachorro para o plenário da Câmara Legislativa Daniel Donizet (PL) comemorava uma mudança no regimento da Casa, que passou a permitir animais de pequeno porte Deputado leva cachorro para o plenário da Câmara Legislativa

Brasil | Luiz Calcagno, do R7, em Brasília

O lhasa apso Beethoven comemorou, com o parlamentar, a mudança no regimento da Casa CLDF/Reprodução

O deputado distrital Daniel Donizet (PL) levou um cachorro para o plenário da Câmara Legislativa do DF. Ele comemorava uma mudança no regimento interno da Casa, aprovada nesta quarta (8). Agora, é permitida a entrada de animais de pequeno porte (de até 12 kg) no local.

Com o lhasa apso Beethoven na tribuna, Donizet comemorou a alteração no regimento. Ele afirmou ao R7 que fez o discurso em nome do animal. “Fiz uma fala representando ele. Eu agradeci aos deputados por terem votado o projeto. O Beethoven fica triste por ver humanos maltratando animais”, disse.

O parlamentar aproveitou o ensejo para pedir que a população evite soltar fogos de artifício nas comemorações de ano novo, “pois os animais sofrem muito com isso”, ressaltou. A Câmara Legislativa já permitia a entrada de cães guia e cães terapêuticos.

Segundo Donizet, Beetoven foi adotado depois de ter sido resgatado de um canil clandestino, há cerca de 6 anos. O deputado, que é casado e tem dois filhos, cria três animais em casa. Questionado, ele garantiu que a mudança no regimento permite a presença dos pets até mesmo no plenário.