Deputado Marcos Pereira é reeleito presidente nacional do Republicanos Votação ocorreu na 16ª Convenção Nacional do partido, na Câmara; o parlamentar, eleito com 231.626 votos, está no segundo mandato Deputado Marcos Pereira é reeleito presidente nacional do Republicanos

Marcos Pereira na Convenção Nacional do partido Camila Costa/R7 - 24.04.2023

O deputado federal Marcos Pereira (SP) foi reeleito presidente nacional do Republicanos nesta segunda-feira (24), durante a 16ª Convenção Nacional do partido, na Câmara dos Deputados, em Brasília. O novo mandato terá duração de quatro anos. O Republicanos, representado no Congresso Nacional por 41 deputados e quatro senadores, é a sexta força política dentro da Câmara.

Segundo Marcos Pereira, o projeto dele em prol do partido começou há 12 anos, e o Republicanos se consolida hoje como o "único partido que cresce desde que foi homologado".

Construímos juntos um partido sólido, que não é só para existir e ocupar cargos. Queremos cuidar do nosso país com base nos pilares em que acreditamos. DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA (REPUBLICANOS-SP), PRESIDENTE NACIONAL DO PARTIDO

Marcos Pereira também é o primeiro-vice-presidente da Câmara e teve o apoio das principais lideranças do partido para a reeleição. O parlamentar esteve à frente de articulações políticas importantes para o partido nos últimos anos, como a eleição de Tarcísio de Freitas como governador de São Paulo e de Wanderlei Barbosa como governador do Tocantins.

Durante a 16ª Convenção, a senadora Damares Alves também foi conduzida ao cargo de secretária nacional do Movimento Mulheres Republicanas. Damares foi eleita senadora pelo Distrito Federal com mais de 700 mil votos nas últimas eleições.

Uma das missões da parlamentar é aumentar a participação feminina no cenário político para as próximas eleições e promover novas filiações ao partido em todo o Brasil.

Estavam presentes na cerimônia o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL); o líder do Republicanos na Câmara, Hugo Mota; o líder no Senado, Mecias de Jesus; e a senadora eleita pelo DF Damares Alves.

"Teremos um recorde para bater, de ser o partido que mais filiou mulheres em um prazo de um ano. Seremos mais do que uma Secretaria de Mulheres, seremos a secretaria das meninas. Faremos a defesa porque somos um país que machuca meninas. E queremos que este seja um bom país para nascer menina", afirmou Damares.

Ao centro, o deputado Marcos Pereira (Republicanos-SP), durante a convenção do partido R7/Reprodução

O senador Mecias de Jesus comemorou o fato de estar à frente da primeira liderança do partido no Senado. "Estamos atentos, vigilantes a todas as ações que comprometam o posicionamento do Republicanos", afirmou.

Eleito vice-presidente do partido, o deputado Hugo Mota declarou que o partido continuará a crescer porque tem "bandeiras". "É com grande entusiamo que assumo esse cargo para defender os interesses da populacão, conquistar a confiança dos eleitores e, com isso, fortalecer o partido", disse.

Hugo defendeu ainda a posição independente do governo mantida pelo partido. "Aprovar toda iniciativa que seja bom para a população. Temos que trabalhar para cada vez mais o país estar melhor", frisou.

Arthur Lira foi o único convidado da convenção que não era do Republicanos. "Esse é um partido de amigos e amigas. Marcos Pereira é meu vice, de confiança. Enfrentamos muitas votações importantes, como a PEC da Transição. Então, nossa maneira de trocar é sempre com muito respeito", declarou Lira.

Bancada maior

A bancada do Republicanos na Câmara dos Deputados saltou de 30 membros nas eleições de 2018 para 41 parlamentares em 2022. O partido elegeu ainda dois governadores — o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (SP) e Wanderlei Barbosa (TO) — e dois vice-governadores — Edilson Damião (RR) e Otaviano Pivetta (MT).

Mandato focado na reforma tributária

De acordo com o parlamentar, os próximos quatro anos trarão alguns desafios. "Estamos diante de um novo ciclo. O maior desafio que esperamos discutir é aprovar a reforma tributária. O complexo sistema tributário é uma das principais amarras do país", afirmou.

Para os próximos pleitos, Marcos destacou a missão de eleger o mínimo de 300 prefeitos e 3.000 vereadores. "Essa construção virá em 2026", afirmou.

Além da aspiração natural de aumentar as bancadas e de eleger novos governadores, vamos trabalhar para o Republicanos ter seu próprio candidato à Presidência [da República]. DEPUTADO FEDERAL MARCOS PEREIRA (REPUBLICANOS-SP), PRESIDENTE NACIONAL DO PARTIDO

Partido que mais cresceu

O Republicanos foi o partido que mais cresceu no Brasil de outubro de 2018 a abril de 2022, tendo saltado de 398.563 para 498.103 filiados — um aumento de 24,9%. Além disso, a sigla expandiu a quantidade de deputados estaduais e hoje conta com mais de 70 membros nas assembleias legislativas de todo o país.