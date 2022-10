Deputado Marcos Pereira faz oração em encontro de Bolsonaro com aliados Presidente do Republicanos disse, em uma rede social, que 'o Brasil não pode retroceder' e que apoia a reeleição do presidente Deputado Marcos Pereira faz oração em encontro de Bolsonaro com aliados

A- A+

Marcos Pereira (com microfone) em encontro com Bolsonaro e apoiadores Instagram/Marcos Pereira - 6.10.2022

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) recebeu nesta quinta-feira (6), com outros apoiadores, o deputado federal por São Paulo Marcos Pereira, presidente do Republicanos, no Palácio da Alvorada, em Brasília. "Acompanhamos sua fala sobre os avanços da gestão e demonstramos nosso apoio para a sua campanha de reeleição", disse o parlamentar no Instagram após o evento.

De acordo com Pereira, durante o encontro o presidente da República, a primeira-dama Michelle Bolsonaro pediu e ele fez uma oração "pelo presidente e pelo nosso País". "O Brasil não pode retroceder, e por isso estou com Bolsonaro 22", completou.





























1: A urna eletrônica brasileira tem 26 anos Luce Costa/Arte R7

2: A urna eletrônica foi prevista por lei em 1932 Luce Costa/Arte R7

3: As urnas não têm conexão com a internet Luce Costa/Arte R7

4: Pelo menos 25 países usam urnas eletrônicas Luce Costa/Arte R7

5: O código-fonte das urnas é auditável Luce Costa/Arte R7

6: As urnas funcionam sem energia por 12 horas Luce Costa/Arte R7

7: A urna eletrônica é acessível para deficiente Luce Costa/Arte R7

Extra: Bônus para os fãs de tecnologia Luce Costa/Arte R7 Publicidade

Saldo das eleições

A bancada do Republicanos na Câmara dos Deputados saltou de 30 para 40 parlamentares nas eleições deste ano. São Paulo é o estado que elegeu o maior número de parlamentares da sigla: 5. Outras sete unidades da federação elegeram, cada uma, três deputados.

O partido elegeu representantes em 16 estados e no Distrito Federal. Os números foram contabilizados após a totalização das seções eleitorais por parte do Tribunal Superior Eleitoral (veja lista dos eleitos por estado ao final da reportagem).

No Senado, a quantidade de parlamentares subiu de 1 para 3. Foram eleitos Damares Alves, no Distrito Federal, e Hamilton Mourão, no Rio Grande do Sul. Eles vão se juntar ao senador Mecias de Jesus, de Roraima.