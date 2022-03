Deputado Marcos Pereira toma posse como membro do Conselho Jurídico da Fiesp Parlamentar, que já foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, tornou-se membro do órgão nesta terça-feira (15) Deputado Marcos Pereira toma posse como membro do Conselho Jurídico da Fiesp

A- A+

Deputado Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos Paulo Sergio/Câmara dos Deputados - Arquivo

O deputado federal Marcos Pereira (SP), presidente do Republicanos, tomou posse nesta terça-feira (15) como membro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). "Poder unir o meu conhecimento técnico na área jurídica com a experiência do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e transformar isso em debate propositivo, certamente é um importante passo na minha missão em prol de São Paulo e do Brasil", afirmou o parlamentar.

O colegiado é presidido pelo ex-ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Cesar Asfor Rocha e tem como vice-presidente Maria Cecília Pereira de Mello. Segundo Marcos Pereira, que foi ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços durante a gestão de Michel Temer, a participação no órgão permite sua contribuição ao desenvolvimento do setor industrial.

"Como ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, tive a oportunidade de conhecer de forma mais profunda as dores do setor industrial, que é um dos principais responsáveis pelas contratações formais em nosso país."

O evento de posse teve a presença do presidente da Fiesp, Josué Gomes; do presidente do Conselho Jurídico, Cesar Asfor Rocha; do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli; do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Antonio Carlos Ferreira; do ex-presidente da República Michel Temer; e do desembargador Maurício Pessoa.

O mandato de Marcos Pereira e dos demais membros do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos da Fiesp possui vigência até 31 de dezembro de 2022, podendo ser renovado.