Deputado não acredita que prisões sejam retaliação de Moro a Maia

Para o deputado Júlio Delgado (PSB-MG), que é da oposição ao governo Bolsonaro, as prisões de hoje não devem ser vistas como uma retaliação do ministro Sérgio Moro ao presidente da Casa Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ontem Maia e Moro trocaram farpas em função da tramitação do pacote anticrime de Moro. Moreira Franco, também preso nesta quinta ao lado do ex-presidente Michel Temer , é casado com a sogra de Rodrigo Maia, padrasto, portanto, de sua mulher.

— Acabou acontecendo no dia de hoje, por coincidência no dia posterior a uma eventual disputa, litígio, entre o presidente da Casa e o ministro da Justiça Sérgio Moro. Mas não vejo nenhuma ligação efetiva nisso até porque todo mundo sabia que o ex-presidente sofria investigações e as delações estavam aí. Parece que foi uma delas que ensejou a prisão de hoje do ex-presidente e dois de seus ministros próximos.

O parlamentar comentou que a prisão preventiva deve estar fundamentada em um crime continuado ou obstrução de Justiça.

— Uma prisão preventiva tem que estar fundamenta num crime continuado, numa obstrução à Justiça e se fruto da delação do Sobrinho, nós todos imaginávamos que isso podia acontecer. Da forma que veio essa delação que demostra claramente um envolvimento do gabinete da Presidência da República e se houve a continuidade, obstrução da Justiça, ou destruição de provas, a prisão poderia acontecer a qualquer momento.

O presidente da Câmara Rodrigo Maia e o ministro Sérgio Moro enfrentaram uma disputa política nos últimos dias. Moro teria reclamado da lentidão da tramitação do seu pacote anticrime e Maia respondeu de forma ríspida, publicamente. Maia afirmou que o ministro é “funcionário” do presidente Jair Bolsonaro e que se o governo quiser mudar a tramitação das propostas é só o presidente pedir.

“Funcionário do presidente Bolsonaro? Conversa com o presidente Bolsonaro e se o presidente Bolsonaro quiser, conversa comigo. Eu fiz aquilo que acho correto”, disse.

Maia ainda acusou Moro de “copiar” uma outra proposta discutida no ano passado por uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. “O projeto é importante. Aliás, ele (Moro) está copiando projeto do ministro Alexandre de Morais, copia e cola. Então tem poucas novidades no projeto dele”, disse. “Vamos apensar um ou outro projeto, mas o prioritário é o do ministro Alexandre de Moraes. No momento adequado, depois de votar a Previdência, vamos votar o projeto dele. O que precisamos é que o ministério da Justiça diga, com a estrutura que tem, como enfrentar o combate ao crime organizado”.