Deputado participa de inauguração de obras em Francisco Morato

Marcos Pereira esteve em Francisco Mourato (SP) Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados - 25.06.2020

O deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) esteve em Francisco Morato nesta segunda-feira (29) para acompanhar o andamento de obras que apoiou no município da região metropolitana de São Paulo.

Entre elas, está a reestruturação da rua Regina Josefa da Silva, no bairro Jardim Silva, região que ficou conhecida como o Buraco do Calado depois que uma cratera começou a se abrir e não parou de crescer.

A obra inaugura pacote que envolve sete áreas de risco na região, que utilizou recursos liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, enquanto Marcos Pereira era ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

O deputado afirmou que "é sempre uma satisfação voltar a Francisco Morato e poder trazer melhorias na qualidade de vida aos moratenses”.

A prefeita Renata Sene (Republicanos-SP) destacou o empenho do deputado em inúmeras áreas prioritárias de Francisco Morato, como saúde, educação e desenvolvimento regional. “O senhor sempre teve um olhar cuidadoso com a nossa cidade e o nosso povo. Muito obrigado por tanto”, afirmou.

Francisco Morato apresenta histórico de inundações e deslizamento de encostas. Atualmente existem 83 setores mapeados considerados de risco. Em janeiro de 2017, fortes chuvas ocasionaram eventos calamitosos e após vistorias da Defesa Civil Nacional foram identificadas necessidades urgentes que serão sanadas com a conclusão dessas obras.

Marcos Pereira também participou da inauguração do Memorial Francisco Morato, que conta com um acervo histórico da família de Ricardo Suffredini da Costa.

Já a cerimônia de entrega do Novo Paço Municipal contou com a presença de lideranças políticas, familiares do homenageado, além de moradores que puderam acompanhar seguindo as regras de distanciamento social.

O novo equipamento representa um grande passo econômico para o município. Estima-se que R$ 1 milhão seja economizado anualmente com a unificação das secretarias e desocupação de prédios alugados.

Durante a cerimônia, Marcos Pereira aproveitou para anunciar mais um recurso, desta vez no valor de R$ 2 milhões para serem investidos em pavimentação de ruas da cidade. “A prefeitura recebeu hoje a informação da Caixa Econômica Federal autorizando a licitação. Por isso, eu quero parabenizar a prefeita, os munícipes, e dizer que esta é a beleza e a satisfação de nós que estamos na vida pública: poder ajudar as pessoas”, disse.