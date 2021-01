Deputado pede intervenção federal na saúde do Amazonas Solicitação de Delegado Pablo foi encaminhada ao presidente Jair Bolsonaro devido ao agravamento dos casos de covid-19 Deputado pede intervenção federal na saúde do Amazonas

Amazonas tem 5.930 mortes e 223.360 casos de covid SANDRO PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 11.01.2021

O aumento de casos e morte em função da covid-19 no Estado do Amazonas motivou o deputado Delegado Pablo (PSL-AM) a pedir ao presidente Jair Bolsonaro uma intervenção federal na saúde do Estado.

"O pedido aqui manifesto, restringe-se à intervenção na pasta de Saúde do Estado do Amazonas que está sofrendo grave comprometimento, em total colapso de todo o sistema estadual", afirma o parlamentar.

A petição surge no momento em que o Estado sofre com a abastecimento de oxigênio nas unidades hospitalares. Para tentar conter o avanço da doença respiratória no Estado, o governador Wilson Lima (PSC), suspendeu o uso de transporte coletivo em rodovias e rios e decretou o toque de recolher nas ruas entre às 19h e 6h.

Dados do Ministério da Saúde mostram que o Estado registra 223.360 casos e 5.930 mortes em decorrência da covid-19. O Estado é também o terceiro com maior índice estadual de óbtios pela doença a cada 100 mil habitantes, abaixo somente de Rio de Janeiro e Distrito Federal.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, compartilhou a petição de Pablo em uma rede social e disse que o parlamento "deveria estar funcionando para discutir a crise no Estado do Amazonas e a questão da vacina".

