Deputado pede restrição da entrada de pessoas vindas do Reino Unido Documento, feito por Léo Moraes (Podemos-RO), foi enviado nesta segunda (21) ao presidente Jair Bolsonaro, em decorrência da nova cepa do coronavírus

Na imagem, deputado federal Léo Moraes (Podemos-RO) Reprodução Câmara dos Deputados

O deputado federal Léo Moraes (Podemos-RO) protocolou, nesta segunda-feira (21), um documento ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em que pede a restrição da entrada de pessoas que estiveram no Reino Unido em decorrência da nova cepa de coronavírus identificada no país.

“A restrição excepcional e temporária da entrada de pessoas que estiveram no Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, nos catorze dias anteriores, com vistas a evitar a disseminação da nova cepa do vírus sars-cov-2 no Brasil”, pede Moraes.

“Nossa sugestão inspira-se na experiência de países que tomaram, rápida e prudentemente, a decisão de restringir a entrada de pessoas provenientes do Reino Unido nos respectivos territórios”, acrescenta.

A aparição de uma nova cepa do coronavírus, 70% mais transmissível, obrigou as autoridades britânicas a endurecerem as medidas de restrição em diversas regiões do país. Vários países, como Argentina, Chile, Peru, Colômbia, proibiram voos do Reino Unido.