Deputado quer ouvir Ricardo Salles e presidente afastado do Ibama Requerimento foi protocolado por Célio Studart (PV-CE) na Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados

Na imagem, ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 03.05.2021

O deputado federal Célio Studart (PV-CE) protocolou um requerimento em que requer a convocação do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) e de Eduardo Bim (presidente afastado do Ibama).

O documento foi protocolado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados e precisa ser analisado pelos membros. Não há data para a análise.

Bim foi afastado do cargo após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na última quarta-feira (19), no âmbito da operação Akuanduba.

A operação, realizada pela Polícia Federal, teve entre seus alvos endereços ligados ao ministro do Meio Ambiente. A investigação mira funcionários da administração pública acusados de facilitar a exportação ilegal de madeira. Ao todo, mais de 8 mil cargas de madeira teriam sido beneficiadas pelo suposto esquema.

"Entendemos como necessário ouvir os senhores ministro Ricardo Salles e Eduardo Bim, presidente afastado do Ibama, para que expliquem as gravíssimas denúncias que deram ensejo à operação Akuanduba, bem como quanto aos sistemas de controle e fiscalização do instituto, principalmente àqueles voltados para a exportação de madeiras, quanto aos motivos da não observância, rotineira, de pareceres técnicos emitidos pelos analistas ambientais do órgão", argumenta Studart.