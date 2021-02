Deputado reclama de aglomeração em comissão do orçamento

A- A+

Bira do Pindaré disse que devia haver pessoas infectadas entre os membros da comissão TV Câmara / Reprodução

A abertura da Comissão Mista do Orçamento, na manhã desta quarta-feira (10), contou com um puxão de orelhas do deputado maranhaense Bira do Pindaré (PSB). Ele reclamou da aglomeração de parlamentares na sessão enquanto o país convive com o aumento de mortes pela pandemia de covid-19. "Aqui tem mais gente do que é permitido pelo protocolo e pelas exigências do distanciamento social", declarou.

Após a fala da recém-eleita deputada Flávia Arruda para o cargo de presidente do colegiado, Bira do Pindaré disse que o Congresso não pode ser insensível à crise sanitária que o país está atravessando.

"Aqui nesse momento certamente tem muito [infectatado por} covid e é preciso que a gente possa ter o controle necessário para evitar que a comissão se torne um foco de proliferação do coronavírus", afirmou o deputado.

A comissão seria aberta terça-feira (9), mas foi adiada em um dia por causa da morte do senador José Maranhão, vítima de covid-19.

Após a bronca, Flávia Arruda deu razão ao parlamentar. "Acho que pela excepcionalidade do prazo e pelo momento atípico que vivemos, estava todo mundo ansioso pra que essa comissão fosse instalada", tentou justificar.

Na sequência, a presidente da comissão pediu a assessoria do Congresso que limite o número de pessoas em futuras reuniões presenciais como aquela.

Em seu pronunciamento, Flávia afirmou que os trabalhos da comissão vão ocorrer de forma virtual e às terças-feiras. Ela também prometeu que o combate à pandemia será uma prioridade defendida por sua presidência.