Deputados lamentam morte de Schiavinato, vítima da covid-19

Brasil | Do R7, com informações de Flávio Moraes, da Record TV, e Agência Estado

A- A+

Deputado José Carlos Schiavinato morreu de covid-19 aos 66 anos Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Após a confirmação da morte do federal José Carlos Schiavinato (PP-PR), nesta terça-feira (13) à noite, parlamentares prestaram homenagens ao colega em suas redes sociais e o presidente da Câmara e colega de partido, Arthur Lira (AL), cancelou os trabalhos da Casa nesta quarta à tarde.

Schiavinato tinha 66 anos e morreu por complicações decorrentes da covid-19. Ele foi o primeiro deputado federal em exercício a falecer por conta da doença. Sua mulher, Marlene de Fátima da Silva Schiavinato, também foi vítima da doença há pouco mais de um mês. Ela tratava um câncer havia três anos e teve complicações após ser acometida pelo novo coronavírus.

"Com pesar, recebo a informação do falecimento do deputado e colega de partido José Carlos Schiavinato. Estou decretando luto oficial na Câmara dos Deputados. Estão suspensos hoje todos os trabalhos em plenário e nas comissões. Minhas condolências aos familiares neste difícil momento", postou o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

Com pesar,recebo a informação do falecimento do deputado e colega de partido José Carlos Schiavinato.Estou decretando luto oficial na Câmara dos Deputados.Estão suspensos hoje todos os trabalhos em plenário e nas comissões.Minhas condolências aos familiares neste difícil momento. — Arthur Lira (@ArthurLira_) April 14, 2021

"Extremamente triste pelo falecimento esta noite do colega @Schiavinato_ do PP do Paraná. Um colega querido por todos e que não resistiu ao Covid. Que Deus o receba em seus braços misericordiosos e conforte familiares, amigos, colegas e a todos nós!", escreveu a deputada Bia Kicis (PSL-DF), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Extremamente triste pelo falecimento esta noite do colega @Schiavinato_ do PP do Paraná. Um colega querido por todos e que não resistiu ao Covid. Que Deus o receba em seus braços misericordiosos e conforte familiares, amigos, colegas e a todos nós! pic.twitter.com/H4a2h74kym — Bia Kicis (@Biakicis) April 14, 2021

Também deputado pelo Paraná, Pedro Lupion (DEM-PR) desejou sentimentos de pesar aos familiares de Schiavinato. "Municipalista e defensor do setor produtivo no Paraná, como eu, fará falta na Câmara dos Deputados."

Meus sentimentos de pesar aos familiares e amigos do deputado @Schiavinato_ , que faleceu hoje à noite, vítima da #COVID19 . Municipalista e defensor do setor produtivo no Paraná, como eu, fará falta na @camaradeputados . #Luto pic.twitter.com/7eUmV5ZWEi — Pedro Lupion (@pedro_lupion) April 14, 2021

O deputado Filipe Barros (PSL-PR) lamentou a morte do colega. "Meus sinceros sentimentos a toda família do @Schiavinato_ , querido colega de bancada paranaense. Que Deus conforte o coração de toda família."

Meus sinceros sentimentos a toda família do @Schiavinato_, querido colega de bancada paranaense.



Que Deus conforte o coração de toda família.



 — Filipe Barros (@filipebarrost) April 14, 2021

Também da base do governo Bolsonaro, a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) disse que o Paraná está em luto. "Lamento profundamente o falecimento do querido Deputado @Schiavinato_ ."

Lamento profundamente o falecimento do querido Deputado @Schiavinato_.



Estendo meus sentimentos aos familiares e amigos, e que Nosso Senhor Jesus Cristo console o coração de todos 



O Paraná está em luto. — Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) April 14, 2021

Mortes no Congresso

Há quatro semanas, a covid-19 levou o senador Major Olimpio (PSL-SP), aos 58 anos, após 16 dias de internação. Outras vítimas da doença no Congresso foram o senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ), aos 83 anos, e o senador José Maranhão (MDB-PB), aos 87.

Sucessão

Com a morte de Schiavinato, a SGM (Secretaria Geral da Mesa Diretora da Câmara) informou que assume o deputado Valdir Luiz Rossini (PSDB-PR).