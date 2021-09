Deputados tentam acordo para votar reforma do Imposto de Renda A reforma tributária é uma das pautas consideradas prioritárias pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)

Na imagem, aplicativo do IR da Receita Edu Garcia/R7

Deputados federais tentam acordo para colocar em votação ainda nesta quarta-feira (1°) a reforma do IR (Imposto de Renda). Segundo líderes partidários, há restrições ao texto, especialmente pela oposição.

A reforma do IR é uma das pautas consideradas prioritárias pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), mas, diante das dificuldades, ele disse que só colocará o projeto novamente em votação quando houver acordo sobre o texto.

“Estamos trabalhando desde a semana passada e hoje ainda finalizar algumas conversas para ver se há possibilidade de votar hoje”, disse Lira na chegada à Câmara dos Deputados após reuniões.

Uma das possibilidades para viabilizar a votação que está em discussão é reduzir a alíquota da tributação dos dividendos e elevar as do IRPJ em relação à última proposta do relator.

Há duas semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a marcar uma reunião com a oposição que foi desmarcada a pedido de Lira, segundo fontes, que quer ter o controle da interlocução com os deputados.

A matéria chegou a ser discutida pelo plenário, mas foi retirada de pauta em acordo da base, que temia queda acentuada de arrecadação para Estados e municípios, e oposição, contrária ao texto. Antes das últimas alterações no texto o governo chegou a cogitar desistir da reforma.