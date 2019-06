Deputados vão enviar documento em defesa da F1 em SP a Bolsonaro O documento mostra a importância do evento para a cidade, que em 2018 movimentou R$ 334 milhões, com a criação de 10 mil empregos fórmula 1

GP de Fórmula 1 em Interlagos ocorre desde 1990 Felipe Rau/Estadão Conteúdo - 05.10.2016

Os líderes dos partidos da Assembleia Legislativa de São Paulo vão entregar um documento em defesa da manuntenção do GP de Fórmula 1 em São Paulo ao presidente Jair Bolsonaro, ao governador João Doria e ao prefeito Bruno Covas.

O documento mostra a importância do evento para a cidade, que em 2018 movimentou R$ 334 milhões, com a criação de 10 mil empregos diretos e indiretos.

É assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris(PSDB), e pelos líderes Adriana Borgo (PROS), Alexandre Pereira (SD), André do Prado (PL), Campos Machado (PTB), Carla Morando (PSDB), Carlão Pignatari (líder do governo), Carlos Giannazi (PSOL), Delegado Olim (Progressistas), Damaris Moura (PHS) e Fernando Cury (PPS).

Rio

Nesta segunda-feira, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC-RJ), disse que o GP do Brasil de Fórmula 1 está prestes ao voltar Rio de Janeiro. O governador do Estado garantiu que a prova será realizada a partir de 2021, em autódromo ainda a ser construído.

Após reunião no Palácio do Planalto, com o governador do Rio e o CEO da Liberty Media, grupo que administra a F-1, Chase Careyos, o presidente Jair Bolsonaro comentou a mudança. "Ninguém está tirando a Fórmula 1 de SP. Ela está permanecendo no Brasil."

Nesta terça, o governador de São Paulo, João Doria, disse acreditar que o GP vai permanecer em São Paulo, mas evitou falar em números. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB-SP), também afirmou ter certeza de que a prova de automobilismo ficará na cidade. "O nosso autódromo é preparado, seguro, tem um traçado que os pilotos qualificam como um dos 5 melhores traçados do mundo", disse.

Interlagos

O Grande Prêmio do Brasil é realizado em São Paulo de forma ininterrupta desde 1990, no Autódromo José Carlos Pace. Apenas no GP disputado em 2018, o circuito de Interlagos, como é conhecido, recebeu 150.307 mil espectadores, um incremento de 6,4% em relação ao ano anterior.

Por seu traçado, o circuito de Interlagos é considerado um dos cinco melhores do mundo e é um dos mais elogiados pelos pilotos. O pentacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, diz que Interlagos é seu "calcanhar de Aquiles". Para o holandês Max Verstappen, da Red Bull, "o desenho especial com algumas elevações de altura e o no sentido anti-horário do traçado adicionam mais diversão e desafio à corrida".