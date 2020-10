Desabamento em mercado: polícia vai analisar novas imagens da queda

Vídeos deverão mostrar se o acidente poderia ou não ter sido evitado. Reprodução/Record TV

A polícia do Maranhão vai analisar novas imagens do momento do desabamento de prateleiras em um supermercado em São Luís, que deixou uma pessoa morta e oito feridas. Os vídeos analisados deverão mostrar se o acidente poderia ou não ter sido evitado.

As imagens, feitas por um cinegrafista amador, mostram uma parte retorcida da estrutura das prateleiras, segundo informações do Balanço Geral.

Veja também: MPT-MA vai investigar acidente que provocou morte em mercado

O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira (2), por volta das 20h15. Câmeras do circuito interno do estabelecimento mostraram o momento em que as prateleiras começaram a cair e a reação de desespero dos clientes.

A única vítima fatal era Elane de Oliveira Rodrigues, que tinha 19 anos e trabalhava no supermercado.

Em nota, o Grupo Mateus confirmou a morte da funcionária. "É com profundo pesar que o Grupo Mateus vem a público se solidarizar com a família da colaboradora Elane de Oliveira Rodrigues que, infelizmente, faleceu no acidente ocorrido na loja Mix Atacarejo da Curva do 90, em São Luís nessa sexta feira, 02. De acordo com dados oficiais do Corpo de Bombeiros, até a madrugada deste sábado, 03, houve registro de 8 (oito) pessoas feridas sem gravidade e o óbito já citado."

A empresa lamentou o acidente e disse que “imediatamente, todas as autoridades de segurança pública do estado foram acionadas e prontamente iniciaram o trabalho de apoio e, neste momento, realizam o resgate e o socorro dos feridos.”