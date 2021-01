‘Desconhecimento’, diz ministério sobre declaração de Macron 

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, presidente Emmanuel Macron Olivier Hoslet/Reuters - 11.12.2020

O MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) divulgou uma nota, no final da tarde desta quarta-feira (13) criticando a declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a soja brasileira.

Macron disse, via redes sociais na última terça-feira (12), que “continuar dependendo da soja brasileira seria endossar o desmatamento da Amazônia”. “Somos consistentes com as nossas ambições ecológicas, lutamos para produzir soja na Europa”, acrescentou.

“A declaração do presidente sobre a soja brasileira mostra completo desconhecimento sobre o processo de cultivo do produto importado pelos franceses e leva desinformação a seus compatriotas”, diz nota do MAPA.

“O Brasil é o maior produtor e exportador de soja do mundo, abastecendo mais de 50 países com grãos, farelo e óleo. Detém domínio tecnológico para dobrar a atual produção com sustentabilidade, seja em áreas já utilizadas, seja recuperando pastagens degradadas, não necessitando de novas áreas. Toda a produção nacional tem controle de origem.”