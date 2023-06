Desconto do governo para carros vai contemplar 31 modelos; veja lista

A- A+

Carros novos estacionados no pátio de uma montadora Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

O governo federal divulgou nesta quarta-feira (14) a lista de carros que terão o preço reduzido com o programa de descontos lançado no início do mês. Segundo o Executivo, 232 versões de 31 modelos diferentes serão contemplados com a medida, que prevê descontos de R$ 2 mil até R$ 8 mil. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio de Serviços (MDIC), nove montadoras aderiram ao programa de carro mais barato (veja a relação completa dos carros ao fim da reportagem).

Segundo o Executivo, a lista é dinâmica e as montadoras podem a qualquer momento incluir outros modelos, desde que comuniquem o MDIC.

O governo informou que todas as montadoras solicitaram o máximo de recursos permitidos no momento de adesão ao programa, R$ 10 milhões cada, sendo que seis delas (Volks, Hyundai, GM, Fiat, Peugeot e Renault) já pediram crédito adicional de mais R$ 10 milhões.

A soma (R$ 150 milhões), incluindo os créditos adicionais já solicitados, representa 30% do teto de R$ 500 milhões que poderão ser usados pelas empresas como crédito tributário para venda de carros mais baratos.

No início do mês, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou uma medida provisória que criou faixas de descontos para veículos populares, que vão variar conforme critérios de sustentabilidade econômica, ambiental e nacionalidade. Quanto maior a pontuação nesses critérios, maior o desconto.

A medida provisória tem validade de quatro meses e durante esse período o desconto será registrado na nota fiscal e não incidirá no cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre o automóvel. O governo diz que se a demanda pelos veículos estiver muito acima do previsto, é possível que o programa tenha duração menor do que a inicialmente prevista.

Carros que farão parte do programa e valor do desconto que será aplicado a cada um:

1 - CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9XB0) - R$ 6.000,00

2 - CITROËN C3 1.0 FEEL FLEX 5-P (1CSBSUH4I5GC9YB0) - R$ 6.000,00

3 - CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9UB0) - R$ 4.000,00

4 - CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGC9VB0) - R$ 4.000,00

5 - CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ0B0) - R$ 4.000,00

6 - CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ1B0) - R$ 4.000,00

7 - CITROËN C3 1.6 FIRST EDITION 16V FLEX Aut. 5-P (1CSBSUHL0MGCZ2B0) - R$ 4.000,00

8 - CITROËN C4 CACTUS 1.6 LIVE 16V Aut. 5-P (1CEAA5EL0M55LEC0) - R$ 4.000,00

9 - DUSTER 1.6 Intense CVT - R$ 4.000,00

10 - DUSTER 1.6 Intense MT - R$ 4.000,00

11 - FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358A4N0) - R$ 6.000,00

12 - FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFN0) - R$ 6.000,00

13 - FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358AFV1) - R$ 6.000,00

14 - FIAT ARGO 1.0 DRIVE FLEX 5-P (358ATV1) - R$ 6.000,00

15 - FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358A1N0) - R$ 6.000,00

16 - FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACC1) - R$ 6.000,00

17 - FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACN0) - R$ 6.000,00

18 - FIAT ARGO 1.0 FLEX 5-P (358ACV1) - R$ 6.000,00

19 - FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFJ1) - R$ 5.000,00

20 - FIAT ARGO 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (358AFX1) - R$ 5.000,00

21 - FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358A4H0) - R$ 5.000,00

22 - FIAT ARGO 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 5-P (358AFH0) - R$ 5.000,00

23 - FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358A7H0) - R$ 6.000,00

24 - FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH0) - R$ 6.000,00

25 - FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGH1) - R$ 6.000,00

26 - FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGY1) - R$ 6.000,00

27 - FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX 5-P (358AGZ1) - R$ 6.000,00

28 - FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGJ1) - R$ 5.000,00

29 - FIAT ARGO 1.3 TREKKING FLEX Aut. 5-P (358AGX1) - R$ 5.000,00

30 - FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359AFN1) - R$ 6.000,00

31 - FIAT CRONOS 1.0 DRIVE FLEX 4-P (359ATN1) - R$ 6.000,00

32 - FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACM1) - R$ 6.000,00

33 - FIAT CRONOS 1.0 FLEX 4-P (359ACN1) - R$ 6.000,00

34 - FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359A1D0) - R$ 6.000,00

35 - FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFD0) - R$ 6.000,00

36 - FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFP1) - R$ 6.000,00

37 - FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX 4-P (359AFZ1) - R$ 6.000,00

38 - FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFJ1) - R$ 5.000,00

39 - FIAT CRONOS 1.3 DRIVE FLEX Aut. 4-P (359AFX1) - R$ 5.000,00

40 - FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX 4-P - R$ 5.000,00

41 - FIAT CRONOS 1.3 DRIVE S-DESIGN FLEX Aut. 4-P - R$ 5.000,00

42 - FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHJ1) - R$ 5.000,00

43 - FIAT CRONOS 1.3 PRECISION FLEX Aut. 4-P (359AHX1) - R$ 5.000,00

44 - FIAT FASTBACK CVT FLEX FWD - R$ 4.000,00

45 - FIAT FIORINO 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2651PA1) - R$ 4.000,00

46 - FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACX0) - R$ 8.000,00

47 - FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACY0) - R$ 8.000,00

48 - FIAT MOBI 1.0 LIKE FLEX 4-P (341ACZ0) - R$ 8.000,00

49 - FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABX0) - R$ 7.000,00

50 - FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABY0) - R$ 7.000,00

51 - FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ABZ0) - R$ 7.000,00

52 - FIAT MOBI 1.0 TREKKING FLEX 4-P (341ATZ0) - R$ 7.000,00

53 - FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A1K0) - R$ 4.000,00

54 - FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A210) - R$ 4.000,00

55 - FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363A2K0) - R$ 4.000,00

56 - FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363ATK0) - R$ 4.000,00

57 - FIAT PULSE 1.0T AUDACE (AT) (363AVK0) - R$ 4.000,00

58 - FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A150) - R$ 5.000,00

59 - FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX 5-P (363A1L0) - R$ 5.000,00

60 - FIAT PULSE 1.3 DRIVE FLEX Aut. 5-P (363A1M0) - R$ 5.000,00

61 - FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A310) - R$ 5.000,00

62 - FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A3C0) - R$ 5.000,00

63 - FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281A9J0) - R$ 5.000,00

64 - FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CAB. PLUS FLEX 2-P (281AC30) - R$ 5.000,00

65 - FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B310) - R$ 4.000,00

66 - FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B3C0) - R$ 4.000,00

67 - FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281B9J0) - R$ 4.000,00

68 - FIAT STRADA 1.3 FREEDOM CD (MT) (281BPJ0) - R$ 4.000,00

69 - FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B410) - R$ 4.000,00

70 - FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4C0) - R$ 4.000,00

71 - FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281B4J0) - R$ 4.000,00

72 - FIAT STRADA 1.3 VOLCANO CD (MT) (281BRJ0) - R$ 4.000,00

73 - FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4A0) - R$ 4.000,00

74 - FIAT STRADA 1.3VOLCANO CD (AT) (281B4G0) - R$ 4.000,00

75 - FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A220) - R$ 4.000,00

76 - FIAT STRADA 1.4 ENDURANCE CAB. PLUS FLEX 2-P (281A2D0) - R$ 4.000,00

77 - GOL / 1.0 TRENDLINE - R$ 7.000,00

78 - GOL / LAST EDITION - R$ 5.000,00

79 - HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB - R$ 6.000,00

80 - HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB - R$ 6.000,00

81 - HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB - R$ 6.000,00

82 - HB20 COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 - R$ 6.000,00

83 - HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB - R$ 2.000,00

84 - HB20 COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 - R$ 2.000,00

85 - HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB - R$ 4.000,00

86 - HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB - R$ 2.000,00

87 - HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB - R$ 2.000,00

88 - HB20 COMFORT 1.0T 6MT AV+ESC+SAB MY23/24 - R$ 4.000,00

89 - HB20 LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 - R$ 5.000,00

90 - HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK - R$ 2.000,00

91 - HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK - R$ 2.000,00

92 - HB20 PLAT PL 1.0T 6AT ADAS+PDL+BSP+BLK MY23/24 - R$ 2.000,00

93 - HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK - R$ 2.000,00

94 - HB20 PLATINUM 1.0T 6AT RPAS+SMK+BLK MY23/24 - R$ 2.000,00

95 - HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/23 - R$ 6.000,00

96 - HB20 SENSE 1.0 5MT BTH+ESC+SAB MY23/24 - R$ 6.000,00

97 - HB20S COMFORT 1.0 5MT AV+ESC+SAB MY23/24 - R$ 5.000,00

98 - HB20S COMFORT 1.0T 6AT AV+ESC+SAB MY23/24 - R$ 3.000,00

99 - HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK - R$ 5.000,00

100 - HB20S LIMITED 1.0 5MT AV+ESC+SAB+BLK MY23/24 - R$ 5.000,00

101 - HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK - R$ 2.000,00

102 - HB20S PLATINUM 1.0T 6AT PAS+SMK+BLK MY23/24 - R$ 3.000,00

103 - JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KM1) - R$ 4.000,00

104 - JEEP RENEGADE 1.3 SPORTFLEX Aut. (T270) 5-P (6111KR1) - R$ 4.000,00

105 - JEEP RENEGADE 1.3 TURBO FLEX Aut. (T270) 5-P (6111JM1) - R$ 4.000,00

106 - KICKS ACTIVE - R$ 3.000,00

107 - KICKS ACTIVE (AUDIO) - R$ 3.000,00

108 - KICKS SENSE - R$ 3.000,00

109 - KWID 1.0 Intense - R$ 7.000,00

110 - KWID 1.0 Intense Biton - R$ 7.000,00

111 - KWID 1.0 Outsider - R$ 7.000,00

112 - KWID 1.0 Zen - R$ 8.000,00

113 - LOGAN 1.0 Life - R$ 5.000,00

114 - LOGAN 1.0 Zen - R$ 5.000,00

115 - MONTANA 1.2T MT - R$ 4.000,00

116 - MONTANA LT 1.2T MT - R$ 4.000,00

117 - NOVO POLO / COMFORTLINE - R$ 4.000,00

118 - NOVO POLO / HIGHLINE - R$ 4.000,00

119 - NOVO POLO / MPI - R$ 6.000,00

120 - NOVO POLO / TRACK - R$ 6.000,00

121 - NOVO POLO / TSI - R$ 5.000,00

122 - NOVO VIRTUS / AUTOMÁTICO - R$ 4.000,00

123 - NOVO VIRTUS / MANUAL - R$ 5.000,00

124 - ONIX 1.0 MT - R$ 6.000,00

125 - ONIX 1.0 MT - R$ 6.000,00

126 - ONIX 1.0T AT - R$ 4.000,00

127 - ONIX LT 1.0T AT - R$ 4.000,00

128 - ONIX LT 1.0T AT - R$ 4.000,00

129 - ONIX LT 1.0T AT - R$ 4.000,00

130 - ONIX LT 1.0T MT - R$ 5.000,00

131 - ONIX LT 1.0T MT - R$ 5.000,00

132 - ONIX LT 1.0T MT - R$ 5.000,00

133 - ONIX LT1 1.0 MT - R$ 6.000,00

134 - ONIX LT1 1.0 MT - R$ 6.000,00

135 - ONIX LT1 1.0 MT - R$ 6.000,00

136 - ONIX LT2 1.0 MT - R$ 6.000,00

137 - ONIX LT2 1.0 MT - R$ 6.000,00

138 - ONIX LT2 1.0 MT - R$ 5.000,00

139 - ONIX LT2 1.0 MT - R$ 5.000,00

140 - ONIX LTZ 1.0T AT - R$ 4.000,00

141 - ONIX LTZ 1.0T AT - R$ 4.000,00

142 - ONIX LTZ 1.0T MT - R$ 5.000,00

143 - ONIX LTZ 1.0T MT - R$ 5.000,00

144 - ONIX PLUS 1.0T AT - R$ 5.000,00

145 - ONIX PLUS LT 1.0T AT - R$ 5.000,00

146 - ONIX PLUS LT 1.0T AT - R$ 5.000,00

147 - ONIX PLUS LT 1.0T AT - R$ 5.000,00

148 - ONIX PLUS LT 1.0T MT - R$ 5.000,00

149 - ONIX PLUS LT 1.0T MT - R$ 5.000,00

150 - ONIX PLUS LT 1.0T MT - R$ 5.000,00

151 - ONIX PLUS LT1 1.0 MT - R$ 7.000,00

152 - ONIX PLUS LT1 1.0 MT - R$ 7.000,00

153 - ONIX PLUS LT1 1.0 MT - R$ 6.000,00

154 - ONIX PLUS LT2 1.0 MT - R$ 6.000,00

155 - ONIX PLUS LT2 1.0 MT - R$ 6.000,00

156 - ONIX PLUS LT2 1.0 MT - R$ 6.000,00

157 - ONIX PLUS LTZ 1.0T AT - R$ 5.000,00

158 - ONIX PLUS LTZ 1.0T AT - R$ 5.000,00

159 - ONIX PLUS LTZ 1.0T AT - R$ 5.000,00

160 - ONIX PLUS LTZ 1.0T MT - R$ 5.000,00

161 - ONIX PLUS LTZ 1.0T MT - R$ 5.000,00

162 - ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT - R$ 5.000,00

163 - ONIX PLUS MIDNIGHT 1.0T AT - R$ 5.000,00

164 - ONIX PLUS PR1 1.0T AT - R$ 5.000,00

165 - ONIX PLUS PR2 1.0T AT - R$ 5.000,00

166 - ONIX PLUS PR2 1.0T AT - R$ 5.000,00

167 - ONIX PLUS PR2 1.0T AT - R$ 5.000,00

168 - ONIX PLUS PR2 1.0T AT - R$ 5.000,00

169 - ONIX PLUS PR2 1.0T AT - R$ 5.000,00

170 - ONIX PLUS PR2 1.0T AT - R$ 5.000,00

171 - ONIX PLUS PR2 1.0T AT - R$ 5.000,00

172 - ONIX PLUS PR2 1.0T AT - R$ 5.000,00

173 - ONIX PR1 1.0T AT - R$ 4.000,00

174 - ONIX PR2 1.0T AT - R$ 4.000,00

175 - ONIX PR2 1.0T AT - R$ 4.000,00

176 - ONIX PR2 1.0T AT - R$ 4.000,00

177 - ONIX PR2 1.0T AT - R$ 4.000,00

178 - ONIX PR2 1.0T AT - R$ 4.000,00

179 - ONIX PR2 1.0T AT - R$ 4.000,00

180 - ONIX PR2 1.0T AT - R$ 4.000,00

181 - ONIX PR2 1.0T AT - R$ 4.000,00

182 - ONIX RS 1.0T AT - R$ 4.000,00

183 - ONIX RS 1.0T AT - R$ 4.000,00

184 - ONIX RS 1.0T AT - R$ 4.000,00

185 - OROCH 1.6 PRO - R$ 4.000,00

186 - PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M559QC6) - R$ 4.000,00

187 - PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C6) - R$ 4.000,00

188 - PEUGEOT 2008 1.6 ALLURE 16V FLEX Aut. 5-P (1PINSYLL0M55A0C7) - R$ 4.000,00

189 - PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559RC6) - R$ 4.000,00

190 - PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC6) - R$ 4.000,00

191 - PEUGEOT 2008 1.6 ROADTRIP 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55YWC7) - R$ 4.000,00

192 - PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M559QC6) - R$ 4.000,00

193 - PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C6) - R$ 4.000,00

194 - PEUGEOT 2008 1.6 STYLE 16V FLEX Aut (1PINSYJL0M55A0C7) - R$ 4.000,00

195 - PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB4) - R$ 4.000,00

196 - PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB4) - R$ 4.000,00

197 - PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB5) - R$ 4.000,00

198 - PEUGEOT 208 1.6 ALLURE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB4) - R$ 4.000,00

199 - PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9QB5) - R$ 3.000,00

200 - PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9RB4) - R$ 3.000,00

201 - PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGC9SB5) - R$ 3.000,00

202 - PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B4) - R$ 3.000,00

203 - PEUGEOT 208 1.6 GRIFFE 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5PL0MGCA0B5) - R$ 3.000,00

204 - PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9QB4) - R$ 3.000,00

205 - PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGC9RB5) - R$ 3.000,00

206 - PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB4) - R$ 3.000,00

207 - PEUGEOT 208 1.6 ROADTRIP 16V FLEX 5-P Aut (1PPAA5HL0MGCYWB5) - R$ 3.000,00

208 - PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVF8O5GCA0B0) - R$ 4.000,00

209 - PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9QB0) - R$ 4.000,00

210 - PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GC9RB0) - R$ 4.000,00

211 - PEUGEOT PARTNER RAPID 1.4 BUSINESS FLEX 4-P (2PB2ZVR8O5GCA0B0) - R$ 4.000,00

212 - SAVEIRO ROBUST DC - R$ 4.000,00

213 - SAVEIRO ROBUST SC - R$ 4.000,00

214 - SAVEIRO TRENDLINE SC - R$ 4.000,00

215 - SPIN 1.8 LS AT - R$ 4.000,00

216 - SPIN 1.8 LS MT - R$ 4.000,00

217 - SPIN 1.8 LT 7L AT - R$ 2.000,00

218 - SPIN 1.8 LT MT - R$ 4.000,00

219 - SPIN 1.8 LTZ AT - R$ 2.000,00

220 - STEPWAY 1.0 Zen - R$ 5.000,00

221 - STEPWAY 1.6 Iconic CVT - R$ 4.000,00

222 - STEPWAY 1.6 Zen - R$ 4.000,00

223 - T-CROSS / SENSE - R$ 4.000,00

224 - TRACKER 1.0T AT - R$ 4.000,00

225 - TRACKER 1.0T AT - R$ 4.000,00

226 - TRACKER 1.0T AT - R$ 4.000,00

227 - TRACKER 1.0T AT - R$ 4.000,00

228 - VIRTUS / 200 TSI COMFORTLINE - R$ 4.000,00

229 - YARIS HB XL - R$ 3.000,00

230 - YARIS HB XS - R$ 3.000,00

231 - YARIS SD XL - R$ 4.000,00

232 - YARIS SD XS - R$ 4.000,00