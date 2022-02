Desemprego cai no DF e 64 mil ingressam no mercado de trabalho De acordo com pesquisa da Codeplan, queda de 1,1% na taxa de desemprego foi impulsionada pelo aumento do nível ocupacional

No DF, 64 mil pessoas ingressaram no mercado de trabalho em um ano Reprodução/Agência Brasília

O número de desempregados caiu de 291 para 283 mil em um ano no Distrito Federal. É o que apontam os dados da Codeplan (Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) e do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Segundo a pesquisa, a queda de 1,1% na taxa foi impulsionada pelo aumento do nível ocupacional. No total, 73 mil novos postos de trabalho foram criados nesse período.

Esses empregos gerados foram superiores à quantidade de pessoas consideradas economicamente ativas — 64 mil pessoas ingressaram no mercado de trabalho. Isso elevou a estimativa de pessoas ocupadas, passando de 1.314 para 1.387 nos últimos 12 meses.

Segundo a pesquisa, o aumento na ocupação foi puxado, principalmente, pelo crescimento no setores de serviços, comércio e reparação, construção e indústria de transformação; e pela forma de contratação. Houve crescimento do salário no setor privado com e sem carteira assinada.

A pesquisa de Emprego e Desemprego (PED-DF) da Área Metropolitana de Brasília levou em consideração análises das 33 regiões do Distrito Federal e algumas cidades do Entorno.

Taxa de participação

A taxa de participação também teve um acréscimo, passando de 64% para 65,4%. Esse índice considera trabalhadores com idade a partir dos 14 anos incorporados ao mercado de trabalho.

Em janeiro deste ano, o mercado de trabalho do DF agregou 1.670 mil pessoas como ocupadas ou desempregadas, volume superior ao observado no mês anterior.