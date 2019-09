Desfile de 7 de setembro em São Paulo teve 7,2 mil participantes

Cerca de 7,2 mil pessoas desfilaram pela pista do Anhembi MAURICIO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO/07.09.2019

Cerca de 7,2 mil pessoas desfilaram pela pista do Sambódromo do Anhembi em comemoração à independência do Brasil. Civis representaram entidades, escolas públicas e associações. A parada militar, por sua vez, contou com 4 mil integrantes da Marinha, do Exército, da Força Aérea Brasileira e órgãos de segurança pública, como as polícias Militar, Civil e a Guarda Civil Metropolitana.

Fabiana Nascimento, 44 anos, faz questão de trazer as filhas gêmeas, de 13 anos, para ver o desfile. “É importante pra desenvolver esse sentimento de patriotismo. Quando estávamos chegando, minha filha ouviu o Hino da Independência, mas ela não conhecia. Já eu aprendi na escola”, contou. Com capacidade para um público de 30 mil pessoas, as arquibancadas ficaram cheias nesta manhã. O número oficial ainda não foi divulgado pela organização.

Cátia Gustavo, 42 anos, trouxe a neta, a irmã e os dois sobrinhos para acompanhar a cerimônia que celebra a independência do Brasil. “A gente vem todos os anos. Só faltamos quando chove. Hoje o tempo ajudou”, relatou. O desfile, organizado pela SPTuris, empresa municipal de turismo e eventos de São Paulo, ocorre no sambódromo desde 1997.

O governador de São Paulo, João Doria, não compareceu ao evento. Ele foi representado pelo secretário de Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos.

Desfile

A primeira parte do evento foi o Desfile Cívico, com apresentação de entidades civis, alunos das redes municipal e estadual de ensino e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), associações militares e o Carpe Dien Moto Turismo.

A segunda parte do desfile apresentou integrantes das Forças Armadas e órgãos da segurança pública. Cães de guerra, viaturas do Exército, veículos das polícias Federal, Militar, Civil, da Polícia Técnico-Científica, da Guarda Civil Metropolitana, do Samu e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) também desfilaram, além do grupamento Hipomóvel, composto por 110 militares montados a cavalo.

Houve ainda apresentação das aeronaves F-5 e C-95 Bandeirante. O público vibrou com o voo dos caças bem próximo às arquibancadas.