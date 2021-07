Desligamento do emprego por morte já alcança 88% de todo 2019

A- A+

Desligamentos do emprego por morte crescem Agência Brasil

Os desligamentos de funcionários do emprego formal por morte crescem de forma exponencial em 2021, acompanhando a alta de óbitos por conta da pandemia de covid-19.

Nos cinco primeiros meses de 2021, 46.236 pessoas foram desligadas de seus empregos por esse motivo, o equivalente a 87,63% em comparação ao registrado em todo o ano de 2019, quando houve 52.767 casos.

Os dados fazem parte de um estudo da Kairós Desenvolvimento Social a partir das informações do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia.

O aumento também se dá em relação ao ano passado, que marcou o início da pandemia. Os delisgamentos de 2021 já representam 72,52% de todos os ocorridos em 2020, quando houve 63.756 casos.

Em abril de 2020, o número de desligamentos começou a crescer e explodiu em 2021. A situação se agravou a partir de março deste ano, com 11,1 mil, praticamente o dobro em relação ao mês anterior. O recorde mensal da série histórica - iniciada em 2004 - deu-se em abril, com 11,7 mil desligamentos.

O resultado reflete a realidade também fora do mercado do trabalho. O mês de abril de 2021 marcou o recorde de mortes na pandemia, com 82 mil pessoas perdendo a vida.

Na avaliação da Kairós, o retrato da pesquisa está relacionado com a pandemia. "Não há nenhum outro fator explicativo para o aumento das mortes a partir do segundo bimestre de 2020. Podem ser vítimas diretas da infecção do vírus ou vítimas indiretas, pelo colapso do sistema de saúde ou receio de comparecimento a postos de atendimento de saúde, por exemplo", afirma.

Funções

A extrema elevação do número de mortes de trabalhadores se concentra em atividades que exigem contato pessoal e deslocamento dos profissionais, majoritariamente em atividades de baixa qualificação e remuneração.

Motoristas de caminhão foram os mais afetados até maio deste ano, com 2.818 desligamentos por morte, superando todo o ano 2019. Em seguida aparecem as funções de faxineiro - 2.042 casos - e vendedor de comércio varejista - 1.555 casos – m ambos os casos, com números que já se aproximam aos de 2019.