Desligou no Carnaval? Saiba o que foi notícia nos quatro dias da folia

Depois de o Brasil ficar praticamente paralisado por causa da folia nas ruas e sambódromos nos quatro dias de Carnaval e em parte desta quarta-feira (6), você pode ter se desligado do noticiário e perdido os principais assuntos do período de festas. Por isso, o R7 fez um resumo do que aconteceu de mais importante.

Anitta, Marquezine, Neymar e Medina

Anitta, Neymar, Marquezine e Medina no Carnaval Daniel Pinheiro/AgNews

No mundo das celebridades, a cantora Anitta, a atriz Bruna Marquezine, o craque Neymar e o campeão mundial de surfe Gabriel Medina se envolveram em uma confusão.

Todos convidados do mesmo camarote na Sapucaí, no Rio de Janeiro, Bruna e Neymar não se encontraram, mas o jogador do PSG, que chegou acompanhado de Medina, ficou o tempo todo com Anitta, com quem trocou abraços e carinhos.

Em seguida, Marquezine, que também estava no local, deixou de seguir Anitta no Instagram. Logo em seguida voltou a seguir, mas a rede social da atriz foi desativada. Quando amanheceu, Anitta e Medina, que são amigos, esticaram na casa da cantora.

Na terça à noite, depois do rolo, Anitta negou ser amiga de Bruna Marquezine e avisou que não teve nada com Neymar no camarote: “Fiquei no zero a zero”.

Mancha Verde campeã e Vai-Vai rebaixada

A escola de samba Mancha Verde levou o título pela primeira vez em SP Marcello Fim/Ofotográfico/Folhapress

A Escola de Samba Mancha Verde ganhou a disputa do Carnaval de São Paulo pela primeira vez na história. Em 2019, a escola da zona oeste da capital levou para o sambódromo do Anhembi o enredo "Oxalá, salve a princesa! A saga de uma guerreira negra".

Por outro lado, a Vai-Vai foi rebaixada pela primeira vez. A escola de samba, uma das mais tradicionais do Carnaval de São Paulo, tem 15 títulos do carnaval paulistano.

Guaidó volta à Venezuela

Juan Guaidó retornou à Venezuela e pode ser preso Ivan Alvarado/Reuters – 05.03.2019

Depois de percorrer países da América Latina, incluindo o Brasil, o autodeclarado presidente interino e chefe do Parlamento da Venezuela, Juan Guaidó, desembarcou, na segunda-feira (4), no Aeroporto Internacional de Maiquetía, em Caracas, capital do país.

Guaidó corre o risco de ser preso, mas os Estados Unidos já afirmaram que não vão tolerar ameaças ou violência do governo Maduro contra Guaidó — apoiado pelos americanos.

O opositor de Maduro manteve em segredo os detalhes de sua volta ao país por burlar uma proibição de sair do país ditada pela Justiça.

Até o momento, Ministério Público, Supremo Tribunal de Justiça e nenhum dos líderes da revolução bolivariana se pronunciaram sobre Guaído, mas o círculo próximo do líder da Assembleia Nacional acha que a chance sua prisão é real.

Confusão no bloco da Ludmilla

No Rio, o Fervo da Lud terminou em correria e confusão ALEXANDRE DURÃO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO/05.03.2019

No Rio de Janeiro, o bloco da cantora Ludmilla — o Fervo da Lud — terminou quase 1 hora antes do previsto com bombas, correria, violência e muita confusão na última terça-feira (5).

A atração reuniu cerca de 1,5 milhão de pessoas, segundo os organizadores, que encararam termômetros acima dos 30º C para curtir o carnaval no ritmo de funk.

'Paciente com HIV curado'

Reino Unido apresentou 2º paciente curado do HIV Agência Brasil/Arquivo

Na área da saúde, o destaque foi a descoberta do segundo caso de cura de um paciente com HIV no Reino Unido. O anúncio foi feito na segunda-feira (5) pela revista Nature.

Cientistas consideram que o paciente, de Londres, em remissão do HIV há 18 meses, é o segundo no mundo com o vírus a ser curado, 12 anos depois do primeiro.

Velório do neto de Lula

Ex-presidente foi ao velório do neto na Grande SP Paulo Pinto/Folhapress – 02.03.2019

No sábado (2), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se despediu do neto Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, em São Bernardo do Campo.

Lula obteve, na véspera, autorização da Justiça Federal para viajar de Curitiba à Grande São Paulo para acompanhar o velório do menino, que morreu em decorrência de uma meningite meningocócica.

Após quase 2 horas no cemitério, o ex-presidente iniciou o retorno para a capital paranaense às 13h e voltou à carceragem da PF (Polícia Federal) no meio da tarde.

Pai atira contra filhos e tenta se matar

São Paulo foi palco de um crime bárbaro na última segunda-feira (4). Um pai, de 48 anos, atirou contra os próprios filhos — uma criança de 6 e outra de 9 anos de idade — e tentou se matar em seguida. O caso ocorreu no Jardim Sapopemba, zona leste da capital paulista.

O filho, de 9 anos, morreu dentro da casa da família. A irmã dele, de 6 anos, foi levada até o pronto-atendimento São Mateus, na zona leste, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito, que não morreu e está em estado grave no Hospital Estadual de Sapopemba, estava em processo de separação da mãe das crianças. Era dia de ele ficar com os filhos.

PM quebra braço de advogado

Outro caso de violência grave e que teve grande repercussão ocorreu em Atibaia, no interior de São Paulo. Uma gravação feita dentro de delegacia da Polícia Civil da cidade, na noite de domingo (3), mostra um policial militar quebrando o braço de um advogado, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Explosivos em Londres

Explosivos foram encontrados em Londres, capital da Inglaterra Peter Nicholls/Reuters - 5.2.2019

Em Londres, capital da Inglaterra, houve mais um caso de bombas espalhadas pela cidade.

Três pequenos explosivos improvisados foram recebidos em um centros de transporte na terça-feira (5), de acordo com comunicado divulgado pela Polícia Metropolitana local.

Segundo o informe, os pacotes provocaram pequenos princípios de incêndio quando abertos.