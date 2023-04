Destaques da semana: nova regra fiscal no Congresso, piso salarial da enfermagem e 63 anos de Brasília Projeto que vai substituir o teto de gastos deve ser enviado pelo governo para análise dos parlamentares Destaques da semana: nova regra fiscal no Congresso, piso salarial da enfermagem e 63 anos de Brasília

A- A+

Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, no lançamento da Agenda Brasil 2034 Rovena Rosa/Agência Brasil - 14/04/2023

A semana na capital do país será marcada pela chegada da proposta das novas regras fiscais ao Congresso Nacional. Em 30 de março, Haddad anunciou a estrutura proposta elaborada pelo governo federal sobre as novas regras fiscais para o país, e nesta semana o governo deve apresentar a íntegra do texto.

As metas do governo são zerar o déficit primário em 2024, com superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. A nova âncora vai substituir o teto de gastos, regra criada em 2017 que atrela o crescimento das despesas da União à inflação do ano anterior.

Piso salarial da enfermagem

Na terça-feira (18), os deputados vão fazer uma audiênca publica para discutir a efetivação do piso salarial nacional da enfermagem. Foram convidados os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Nísia Trindade (Saúde), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) e Rui Costa (Casa Civil), além do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e entidades que representam hospitais e trabalhadores em hospitais e prefeituras.

Violência nas escolas

Também na terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá uma reunião com diversas autoridades para tratar sobre as ameaças de atentados a escolas. O encontro acontecerá no Palácio do Planalto e terá a participação de integrantes do Judiciário, do Legislativo, de ministros, do Ministério Público, de governadores e de entidades representativas de prefeitos.

O objetivo do encontro, segundo o governo, é discutir políticas de prevenção e enfrentamento à violência nas escolas a partir de estratégias de promoção da paz e de combate a discursos de ódio e a extremismos.

O debate foi solicitado pelo deputado Bruno Farias (Avante-MG). "No SUS, o grupo de enfermagem é responsável por 60% a 80% das ações na atenção básica e 90% dos processos de saúde em geral, estando presentes em todas as ações desenvolvidas", diz o deputado.

A relevância dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem na promoção, manutenção e recuperação da saúde do povo brasileiro é primordial para que se garanta nosso princípio maior da Constituição Federal, qual seja, a dignidade da pessoa humana. deputado federal Bruno Farias (Avante-MG)

A lei que instituiu o piso nacional da enfermagem foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada em agosto do ano passado com a previsão de que enfermeiros recebam, no mínimo, R$ 4.750. O salário-base de técnicos de enfermagem deve ser de 70% desse valor (R$ 3.325), enquanto a remuneração inicial de auxiliares de enfermagem e parteiros deve ser de 50% do piso (R$ 2.375).

Brasília celebra 63 anos

O Congresso Nacional e a Esplanada dos Ministérios formam o principal cartão-postal da capital Record TV/Reprodução - Arquivo

Na quinta-feira (20), os senadores farão uma sessão especial para comemorar o aniversário de Brasília, que celebrará 63 anos nesta sexta-feira (21). De acordo com o Senado, a lista de convidados para o evento ainda será divulgada.

A homenagem foi solicitada pelo senador Izalci Lucas (PSDB-DF). O requerimento foi aprovado no último dia 4.

Na justificação da proposta, o senador exaltou o reconhecimento internacional ao plano urbanístico moderno de Lúcio Costa e aos monumentos de Oscar Niemeyer, mencionando especificamente o projeto do Congresso Nacional.