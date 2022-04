Detentos recebem assistência jurídica voluntária em presídio de São Vicente (SP)

A- A+

O programa social Universal nos Presídios (UNP) – que atua na ressocialização de encarcerados – realizou nesta quarta-feira (6) o evento “UNP em Ação”, quando foi oferecida assistência jurídica a detentos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São Vicente, no litoral paulista.

A unidade prisional disponibilizou impresso o Boletim Informativo – documento que traz a

situação penal de cada detento, e serve para instruir pedidos de progressão de regime, livramento condicional, indulto etc. – para que os voluntários do programa social prestem a assessoria jurídica aos presos e, assim, possam esclarecer e orientar o reeducando sobre a situação processual e benefícios disponíveis.

“Os detentos carregam a marca da rejeição e do descrédito da sociedade e de suas próprias

famílias. Estão, em sua grande maioria, abandonados até por seus familiares e desacreditados de si mesmos. Quando recebem e participam da ação social, segundo eles mesmos dizem, se sentem amparados – e isso reacende a esperança de que podem, sim, mudar”, afirma a voluntária e advogada Regina Albertini.

A profissional jurídica explica ainda que o atendimento para orientação e esclarecimentos tem papel importante nesta ação, pois oferece a informação segura e em tempo real da situação penal de cada um. “Isso, por si só, traz uma espécie de segurança, pois eles podem confirmar que seus processos estão em andamento”, complementa.

CUIDADOS NECESSÁRIOS

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a falta de óculos é um importante fator de queda no aprendizado. Tendo em vista a necessidade dos internos, a “UNP em Ação” disponibilizará também atendimento oftalmológico com exames de vista e doação de óculos.

Além do mais, cerca de 800 encarcerados e 120 servidores serão beneficiados com outros serviços necessários, tais como atendimentos médico e odontológico, corte de cabelo, massagens e palestras sobre tabagismo e cuidados com a saúde. E a ação também distribuirá kits de higiene pessoal aos encarcerados.

ESPERANÇA PARA O FUTURO

No evento, ainda, aconteceu a formatura de 75 detentos do “Curso de Massas”, que ensinou a fazer pizzas, salgados e pães. Os formandos estavam vestidos a caráter, com direito à beca e capelo, e foram contemplados com um certificado de conclusão de curso. Um café da manhã especial também foi servido para autoridades e servidores, formandos e familiares.

Para o voluntário e chefe de cozinha Adilson Machado Alves, de 56 anos, o curso para os reclusos é de extrema importância pois, além de ocupá-los, lhes proporciona uma esperança para o amanhã, de poder sustentar a família.

“Dentro do mesmo curso, há aulas de empreendedorismo para aqueles que gostariam de desenvolver outras atividades econômicas. Para mim, como palestrante, isso é gratificante, porque posso ir além daquilo que um dia aprendi e pratico, que é a gastronomia. Posso dividir o meu conhecimento com aqueles que muitas vezes ficam sem perspectiva de vida”.

O responsável pelo trabalho da UNP no Brasil, Clodoaldo Rocha Oliveira, afirma que o programa social “luta pela ressocialização dos reclusos do sistema penitenciário, acoplando ações sociais com o objetivo de capacitação profissional por meio de cursos oferecidos pelo programa”. A ação foi desenvolvida em parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (SAP-SP).

A Universal nos Presídios surgiu há mais de 30 anos e atua nas penitenciárias masculinas e femininas de todo o Brasil. Mantido pela Igreja Universal do Reino de Deus, o programa social beneficiou 619.698 detentos, familiares e funcionários de presídios em 2021.