DF tem 12 casos confirmados de varíola do macaco Transmissão da doença já é 'comunitária' na capital federal; mais 14 pacientes podem estar infectados, segundo Secretaria de Saúde DF tem 12 casos confirmados de varíola do macaco

A- A+

Paciente infectado por varíola do macaco HOSPITAL GERAL DE MASSACHUSETTS - Arquivo

Mais duas pessoas foram diagnosticadas com a varíola do macaco no Distrito Federal. A informação é da Secretaria de Saúde, que recebeu a notificação com os resultados positivos de um laboratório particular na tarde desta segunda-feira (18). A pasta confirmou que há 12 casos confirmados e 14 em investigação neste momento na capital federal.

Segundo a pasta, as amostras vão ser encaminhadas para o Ministério da Saúde, onde vai ser feita a validação em um laboratório de referência nacional.



A transmissão da varíola do macaco já é comunitária — ou seja, ocorre internamente — conforme confirmação da investigação epidemiológica. Os pacientes infectados são de Águas Claras, Ceilândia, Itapoã, Plano Piloto, Park Way, São Sebastião, Vicente Pires e Riacho Fundo 2.

Primeiro caso

O primeiro caso de varíola do macaco no DF foi confirmado pela Secretaria de Saúde no primeiro fim de semana de julho. Trata-se de um homem que viajou para a Alemanha e que sentiu os primeiros sintomas ao retornar. Na última sexta-feira (15), o DF tinha novo casos confirmados, três a menos do total registrado nesta segunda.

A recomendação para quem apresentar sintomas como bolhas na pele, dor de cabeça, febre acima de 38,5ºC, dores e inchaços pelo corpo é procurar uma unidade de pronto atendimento (UPA). O Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) foi definido como unidade de referência para tratar os casos que precisem de internação.